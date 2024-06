Quand Microsoft fait tourner .NET sur une vieille NES : un exploit rétro high-tech

Running .NET on the NES | BRK252 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà bien un "portage" auquel on ne s'attendait pas : Microsoft a récemment démontré comment faire tourner .NET sur une console Nintendo NES, prouvant ainsi que même les vieilles consoles peuvent encore réserver des surprises high-tech. Cette prouesse technique a été dévoilée via une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle des développeurs de Microsoft.Vous pouvez regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube de Microsoft :Jonathan Peppers, ingénieur chez Microsoft et expert en charge ddu workload Android pour .NET, nous guide à travers ce projet de hobby pour le moins atypique. Dans la vidéo, Peppers explique comment il a réussi à faire fonctionner le framework .NET sur la console emblématique de Nintendo des années 1980. Cette démonstration couvre des sujets complexes comme l'ingénierie inverse, les opcodes, le Microsoft Intermediate Language (MSIL), les formats binaires et bien plus encore.Ce projet a été présenté lors de l'événement Microsoft Build 2024, et il illustre de manière ludique et impressionnante les capacités de .NET, qui est normalement utilisé sur des systèmes modernes comme Windows, Linux et macOS. Voir ce framework open-source et gratuit s'exécuter sur une NES est à la fois un hommage à la robustesse de cette console rétro et un clin d'œil à l'ingéniosité des développeurs modernes.Même si la NES a plusieurs décennies d'existence, il est aussi amusant qu'intéressant de voir comment elle continue d'inspirer les passionnés de technologie et les ingénieurs. Cette vidéo nous donne une petite leçon de technique avancée, mais est aussi une célébration de l'héritage qu'incarne la Nintendo Entertainment System dans notre patrimoine high-tech. Et maintenant que .NET tourne sur la NES, allez savoir ce que cela pourrait permettre dans le futur (en vrai, sans doute pas grand-chose, mais c'est l'exploit plus que l'intérêt réel qu'on tenait à souligner dans cette actualité).Source : GoNintendo