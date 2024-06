Shiver Entertainment affiche sa récente acquisition par Nintendo sur son site

Le 21 mai dernier, Nintendo annonçait le rachat de Shiver Entertainement à Embracer Group . Société spécialisée dans le portage de jeux sur d'autres plateformes dont la Nintendo Switch, Nintendo mettait ainsi la main sur un vrai savoir-faire qu'on a vu s'exprimer à travers les portages de Hogwarts Legacy ou Mortal Kombat 1.Depuis peu, le site Internet de Shiver Entertainment a été mis à jour pour informer le public qu'il s'agit maintenant d'une filiale entièrement détenue par Nintendo Co Ltd. Et c'est bien tout ce qui a changé, ce qui prouve que la raison d'être du studio ne va pas changer : Nintendo avait indiqué vouloir "sécuriser des ressources de qualité pour porter et développer des jeux vidéo", tandis que Shiver Entertainment indiquait continuer à travailler sur plusieurs machines.Source : NintendoLife