Wii Play : un joueur réalise l'impossible au billard 17 ans après la sortie du jeu !

Wii Play, jeu emblématique de la Wii de Nintendo, fait à nouveau parler de lui grâce à un exploit extraordinaire. Dix-sept ans après sa sortie, un joueur du pseudonyme ElectrifiedStrawberry a réussi à réaliser un coup parfait au billard, rentrant les neuf boules d'un seul coup de queue. Cet exploit inédit a été rendu possible grâce à une préparation minutieuse et une maîtrise relativement impressionnante de la technologie. On vous explique...Pour les non-initiés, rappelons que Wii Play propose une variété de mini-jeux, dont le billard, où les joueurs utilisent leurs Mii pour jouer. Dans cette discipline, réussir à rentrer les neuf boules d'un coup semblait impossible jusqu'à présent en raison du code informatique du jeu. Toutefois, ElectrifiedStrawberry a défié les probabilités en développant un programme capable de simuler des millions de coups pour trouver le « 9 break » parfait.Voici la vidéo qui nous montre que l'impossible peut devenir possible en 55 secondes seulement :Comme le montre la vidéo ci-dessus, ce succès repose sur un gros travail, avec notamment la décompilation du code du jeu et la création d'un bruteforcer pour simuler les coups nécessaires. Les joueurs passionnés de speedruns avaient déjà découvert que chaque coup de départ du billard de Wii Play était unique en raison de la randomisation des positions des boules par le code du jeu. Cette découverte a été la clé pour ElectrifiedStrawberry, lui permettant de réaliser ce coup pour le moins historique.Cet exploit s'ajoute à une liste très restreinte de joueurs ayant approché la perfection dans ce mini-jeu. En 17 ans, seulement quatre joueurs avaient réussi à rentrer huit boules d'un coup. Désormais, ElectrifiedStrawberry a élevé la barre en atteignant ce que l'on croyait impossible. Il faudra maintenant patienter l'éternité, au minimum, avant qu'un joueur, sans passer par la case décompilation du code du jeu, ne parvienne à faire rentrer les 9 boules d'un coup !A lire aussi : ce joueur termine Super Mario 64 sans jamais appuyer sur A Ce record prouve une fois de plus que même les jeux les plus anciens peuvent encore offrir des défis qu'on se réjouit de découvrir dans nos fils d'actualité, avec à la clé un petit moment de gloire pour les joueurs dévoués qui réussissent l'impossible. On félicite ElectrifiedStrawberry pour cette performance qui restera gravée dans l'histoire de Wii Play.Source : VG247.com