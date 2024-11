Test de RPG Maker with : créons des jeux ensemble !

Construire son propre univers

Un jeu qui a ses limites

Ici, pas d’autres histoires que celles que vous avez envie de façonner. Vous débutez le jeu sur un menu un peu austère, avec une illustration qui rappelle les JRPG en fond. Rapidement, le menu vous guide : vous allez créer votre propre aventure. Et vous voici déjà dans un éditeur de niveau, à l’apparence un peu étonnante. En effet, vous passez d’une interface très moderne à un pixel art qui n’est pas sans rappeler la décennie précédentes.Dans un premier temps, il sera question de construire votre map. A vous d’y implanter montagnes et villes, petits villages, arbres, rivières et fleuves. Les possibilités de personnalisation sont énormes : vous avez plusieurs menus avec différents types de visuels, allant de l’arbre en fleur à celui sous la neige. Idem pour les villes, les murailles et le reste. Le reste, c’est à votre imagination de faire le reste.La manipulation de ces éléments est un peu rigide, mais vous pouvez globalement faire ce que vous voulez. Le tactile est disponible pour une meilleure prise en main. Une fois votre carte créée, vous avec un menu pour ajouter des quêtes. C’est là qu’on touche aux limitations du soft : déjà parce que le panel est réduit, ensuite parce que vous n’aurez pas vraiment de liberté de faire ce que vous souhaitez malgré les apparences. C’est cependant un bon début pour tenter de proposer une création de RPG un peu scolaire et classique mais avec la frustration de ne pas pouvoir créer exactement ce que vous avez en tête.Si l’aspect créatif est énorme, RPG maker with repose principalement sur son côté communautaire : les jeux que vous avez créés, vous pouvez les publier en ligne, les faire jouer à d’autres utilisateurs et découvrir leurs propres niveaux. Seulement voilà : nous sommes actuellement 2 semaines après la sortie et le nombre de niveaux publiés tient sur les doigts d’une main.Ce type de logiciel ne peut fonctionner que sur la base de sa communauté, des niveaux ainsi créés et de leurs possibles renouvellements. Sans cela, la qualité du jeu devient annexe : si vous pouvez passer des heures à façonner et tester votre propre jeu, il est toujours intéressant et satisfaisant de les faire jouer ou de tester les niveaux de la communauté.Le véritable inconvénient, c’est le prix : 49,99 € pour un jeu censé être une mine d’or pour de nombreuses personnes, sans compter les dizaines de DLC, pack de personnages, de textures, de bâtiments et ainsi de suite dont le prix varient entre 0 et 9,99 € chaque, ça commence à chiffrer. Pour un titre qui se révèle assez vide sur son côté communautaire, c’est vraiment dommage.