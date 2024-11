Test de Miniatures : quatre étranges récits

Quatre récits, quatre ambiances

D’un coup de main

Tout commence avec une boîte à bijoux, remplie d’objets étonnants. Un tournevis, un coquillage, un camé avec un papillon et une sorte de lézard. Après avoir allumé la lumière sur le petit bureau et découvert les contrôles, vous n’avez plus qu’à sélectionner le premier récit dans lequel vous voulez plonger. Et c’est parti.Le principe de Miniatures, c’est de distiller ses intrigues, de vous immerger à l’intérieur sans vous donner plus de détails que cela. Ce sera à vous de comprendre et de vous projeter. Si certaines histoires peuvent paraître plus cryptiques que d’autres (notamment celle du tournevis), ce sont des moments intriguant, de quelques dizaines de minutes, jouant sur vos perceptions, sur votre connaissances des contes et des fables pour n’avoir rien à vous expliciter. Les images sont évocatrices, les détails donnent de la matière pour vous projeter et il n’en faut pas beaucoup plus pour faire de Miniatures une anthologie de courts récits tantôt inquiétants, tantôt nostalgiques.Miniatures est jouable au tactile et à la manette. Pour une facilité de prise en main, on vous recommande d’y jouer au tactile. Car les histoires se suivent et ne se ressemblent pas, sauf pour un point : vous allez avoir envie de cliquer partout pour voir ce qu’il se passe. Car Miniatures se joue exclusivement comme un point and click. A vous de trouver où cliquer, quoi tenter d’actionner, quoi déplacer.Et mine de rien, d’un clic, on peut faire beaucoup de choses : vous pouvez matraquer pour tenter de retenir un esprit enfermé dans un placard, cliquer délicatement pour allumer une lumière, glisser de droite à gauche pour faire défiler le décor… Les possibilités sont multiples et elles donnent toutes une dimension spécifique aux différents récits. Ceux-ci commencent comme des histoires simples pour ensuite se révéler plus complexes, fascinantes, ou simplement emplies d’une certaine nostalgie.Il faut peu de mots pour se plonger dans ces histoires. Si l’une d’entre elles disposent de textes, exclusivement en anglais, les autres jouissent d’une narration muette qui permet à tous de comprendre. L’aspect graphique, notamment dessiné, permet aussi à tous de s’y plonger.