Nintendo publie un court-métrage en stop-motion pour Mario Vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong sort aujourd'hui sur Nintendo Switch et la compagnie a diffusé, via les réseaux sociaux, une petite animation en stop-motion de 20 secondes. C'est court mais mignon.





L'animation met en scène les jouets Mario, immédiatement reconnaissables dans le jeu, en difficulté devant un réveil. Découvrons cela tout de suite :





Avec un score Metacritic de 77 et déjà plus de 70 tests publiés sur le net, le jeu jouit d'une bonne critique et saura vous occuper un long moment. N'hésiter pas lire et relire le test rédigé par notre passionné de Mario, notre rédac-chef Xavier !