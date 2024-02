Le visual novel Seven Days sera porté sur Switch

Seven Days est un roman visuel agréable à lire, dont la finition, l'écriture et l'attrait émotionnel satisferont les amateurs du genre. On pourra juste déplorer une sexualisation inutile au regard de l'histoire du jeu, mais le titre a suffisamment de matière pour séduire un large public.



Sept jours avec toi : The Most Precious Memory in Our Lives (alias Seven Days) est un visual novel commençant sur un scénario assez classique mais qui traite de manière douce-amère plutôt qu'effrayante l'histoire de nombreuses jeunes filles décédées.





Vous incarnez Shuuichi, un lycéen ordinaire qui préfère passer son temps à dormir en classe et à jouer à des jeux vidéo à la maison. Jusqu'à ce qu'il entende parler d'un blu-ray maudit par un camarade de classe. En partie curieux et en partie ne croyant pas son camarade, Shuuichi prend à contrecœur le blu-ray pour le regarder ce soir-là.





Il s'avère que le blu-ray était en fait maudit et qu'un esprit maléfique a été libéré. Heureusement, Murasaki, l'amie d'enfance de Shuuichi, qui vit à côté, se précipite pour exorciser l'esprit, en utilisant les techniques enseignées par son père qui dirige un sanctuaire bouddhiste japonais ancestral. Mais le rituel n'est que partiellement réussi. L'esprit n'est plus maléfique, il est devenu une femme spectrale nommée Mikanagi Chiyako. La jeune femme a été assassinée dans la vidéo enregistrée sur le disque Blu-ray, et raconte son histoire à Shuuichi et Murasaki."Il y a six autres filles à l'intérieur de moi"Murasaki explique qu'un fantôme ne peut exister que pendant quarante-neuf jours dans ce monde, ce qui signifie que les sept filles ont chacune sept jours, d'où le titre du jeu. Le jeu part du postulat que les esprits suivent des règles similaires à celles des croyances bouddhistes. Cela signifie qu'un esprit n'a pas plus de 49 jours pour mettre de l'ordre dans ses affaires et faire la paix avec lui-même avant de passer au paradis. S'il prend plus de temps, il se laisse aller à ses rancunes et à ses regrets et se transforme en mauvais esprit. Le délai de 49 jours peut sembler long, mais dans le cas particulier de ce jeu, il y a un problème. Il y a sept filles qui doivent mourir et elles ne peuvent pas le faire dans un seul corps. Heureusement, Murasaki connaît une technique qui permet de transférer chaque fille dans un "corps" temporaire. Chiyako reste dans son corps, tandis que Kotoha, Mari, Nene, Sakura, Shizuku et Ichiru sont transférées.



Shuuichi décide alors de les aider à passer les jours qui leur restent sans aucun regret et à s'éteindre dans le bonheur. Cependant, Shuuichi ne se rend pas compte de ce qui lui arrivera plus tard. Il ne se rend pas compte qu'il devra voir chacune des sept filles s'éloigner de lui.





Caractéristiques



Graphismes Full HD

Dessin original de Miko

Héroïnes entièrement interprétées par des acteurs de renom





On note ainsi la présence au niveau des voix de : Uesaka Sumire, Kiritani Choucho, Fujita Masayo, Aranami Kazusa, Shimizu Ai, Shimizu Ayaka, Toda Megumi, Oohashi Ayuru, Maruyama Miki, Urata Wataru.

On retiendra dans le positif une excellente écriture pour impliquer le joueur, même si chaque esprit ne reçoit pas la même attention, comme si les auteurs avaient voulu alterner des chapitres plus légers et d'autres beaucoup plus forts émotionnellement.





On reprend un gameplay classique, avec un choix de dialogues qui influence le déroulement de l’histoire et les interactions entre les personnages, plusieurs fins possibles offrant une certaine rejouabilité, des graphismes soignés et un doublage vocal/environnement musical qui renforce l'immersion, en collant parfaitement à l'action. Le jeu aborde les thèmes de la vie, des relations, le deuil et les regrets, l'importance de la résolution des conflits intérieurs pour amener à la rédemption et l'espoir. Il rappelle notamment l'importance de "Vivre pleinement sa vie" et "on ne vit qu'une fois" : c'est un encouragement à faire ce que l'on veut dans la vie et à ne pas avoir de regrets.





L'éditeur Prototype et le développeur LIFE0 ont annoncé dans le dernier numéro du magazine Weekly Famitsu que le visual novel romantique Seven Days sera disponible sur Switch, courant 2024 au Japon. Le titre est initialement sorti au Japon sur PC en 2017, avant de recevoir une version PS Vita en 2018 et une version Steam localisée fin 2019. Les joueurs de la version Switch peuvent s'attendre à des CG supplémentaires ajoutés par rapport à la version PS Vita, au chapitre supplémentaire " The Purple Envelope ", ainsi qu'à des fonctionnalités exclusives à la Switch telles que la fonctionnalité tactile et la prise en charge des Joy-Con d'une seule main.Source : Gematsu