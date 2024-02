Le Top 30 des ventes de jeux vidéo au Japon

Comme on peut le remarquer, cette semaine japonaise reste dominée au niveau du Top 3 par trois titres à destination de la Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder caracolant en tête. Mais le reste du Top 10 reste assez marqué par des titres sur PS4 et surtout PS5, hormis l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe en 5e place.



Le niveau des ventes reste globalement faible sur cette semaine, car on plonge assez vite à partir de la 11e place. Jusqu'à la fin du Top 30, c'est une domination marquée des jeux pour la Switch. On rappelle que dans le tableau ci-dessous le premier nombre correspond aux ventes de la semaine, le second au cumul des ventes au Japon depuis le lancement du jeu. De quoi noter que le titre Spider-Man 2 sur PS5, un gros hit sous nos contrées, est sur une réussite très mesurée sur l'archipel nippon.







Découvrons ci-dessous ce top des ventes :







1. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 16,978 / 1,732,088

30. [PS5] Tekken 8 – 2,235 / 28,125





2. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 10,254 / 970,5363. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 10,244 / 113,7714. [PS5] Persona 3 Reload – 9,686 / 86,0545. [PS5] Granblue Fantasy Relink – 8,448 / 57,2026. [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth – 8,054 / 101,6917. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,669 / 5,703,2588. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 – 7,415 / 283,0899. [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth – 7,164 / 125,49210. [PS4] Persona 3 Reload – 6,811 / 46,83511. [NSW] Minecraft – 5,774 / 3,441,56212. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,514 / 7,689,75113. [NSW] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 4,507 / 29,74914. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,437 / 5,444,06915. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 4,146 / 5,293,04516. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 3,855 / 25,93817. [NSW] Pikmin 4 – 3,770 / 1,173,57318. [NSW] Splatoon 3 – 3,701 / 4,224,78419. [NSW] Nintendo Switch Sports – 3,418 / 1,271,61720. [PS5] Helldivers 2 – 3,358 / NEW21. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – 3,221 / 546,91922. [NSW] Mario Party Superstars – 3,129 / 1,398,39823. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 3,055 / 1,244,40624. [NSW] WarioWare: Move It – 3,030 / 165,38625. [NSW] Ring Fit Adventure – 2,914 / 3,524,54926. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet + The Hidden Treasure of Area Zero – 2,855 / 109,43827. [NSW] Super Mario Party – 2,642 / 2,253,65728. [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom – 2,532 / 1,952,94629. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch – 2,304 / 184,981