News Nintendo

"Nous sommes engagés dans le secteur du divertissement, où les tendances sont souvent profondes et où l'avenir est difficile à prévoir. Ces dernières années, le divertissement s'est diversifié et il est devenu de plus en plus évident que nous sommes dans un secteur où le succès n'est pas garanti. Dans cet environnement, nous devons mener nos activités en prenant davantage de risques, afin de pouvoir poursuivre notre mission qui consiste à proposer des jeux uniques et, en fin de compte, à faire sourire nos consommateurs du monde entier."

Qu’il s’agisse de la Nintendo Switch et son succès fantastique – et au sujet de laquelle Reginald Fils-Aimé, ex-président de Nintendo of America, avait récemment expliqué que la console était un énorme pari pour Nintendo – ou la Nintendo Wiiu et son échec faramineux malgré son concept original (on n’osait pas évoquer la Virtual Boy), Nintendo a toujours été une entreprise innovante.Aujourd’hui, suite au succès de la Nintendo Switch, Nintendo explique que pour elle, la prise de risque est essentielle dans un milieux de plus en plus diversifié et volatile. C’est sous cette philosophie que Nintendo développait, développe et développera encore ses produits que nous lui aimons tant.Source : Nintendo Soup