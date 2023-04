Miyamoto sur un nouveau jeu Mario : "Restez à l'écoute des prochains Nintendo Direct"

Eh bien, tout ce que je peux dire c'est de rester à l'écoute des prochains Nintendo Direct.

Lors d'une récente interview avec le site américain Variety , Shigeru Miyamoto a été interrogé sur la possibilité d'un nouveau jeu Mario. Sa réponse s'est voulue mystérieuse, incitant les fans à rester attentifs aux prochains Nintendo Direct pour en savoir plus.Il a répondu :Miyamoto n'a pas donné de détails concrets concernant un éventuel nouveau titre Mario, mais sa déclaration suscite évidemment beaucoup d'intérêt de la part des fans du plombier moustachu.En dépit de ces informations encore très... limitées, on ne peut donc qu'espérer en apprendre davantage sur un éventuel nouveau jeu Mario lors des futurs Nintendo Directs.En attendant, on restera donc à l'affût de nouvelles informations officielles de la part de Nintendo : en février dernier, Miyamoto avait confirmé que Nintendo travaillait toujours sur de nouveaux jeux Mario, il semble donc que le moment n'est pas encore venu de nous révéler quoi que ce soit... et ce n'est pas l'annulation de l'E3 qui va nous permettre d'espérer des infos dans les semaines qui viennent.Source : Variety via Nintendo Life