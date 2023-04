Miyamoto : le mobile ne sera pas la voie principale des futurs jeux Mario

L'intuitivité des commandes fait partie de l'expérience de jeu. Lorsque nous avons envisagé de créer des jeux Mario pour les téléphones portables - qui sont des appareils plus courants et plus génériques - il a été difficile de déterminer ce que ce jeu devait être. C'est pourquoi j'ai joué le rôle de réalisateur pour Super Mario Run, afin de pouvoir transposer l'expérience du matériel Nintendo sur les smartphones.

Nous essayons de définir ce qu'est le gameplay, ce qu'est la méthode, puis nous définissons les dispositifs sur lesquels nous nous appuyons.

Dans une interview exclusive avec Variety.com, Shigeru Miyamoto a évoqué l'avenir des jeux Mario sur support mobile. Selon lui, les applications sur smartphone ne seront pas la voie principale des futurs titres de la franchise.Bien que Nintendo ait déjà développé des jeux mobiles comme Super Mario Run, Miyamoto insiste sur le fait que la société continuera à privilégier les consoles de jeux dédiées pour ses principales sorties.Voici ce que Miyamoto a expliqué pour justifier cette préférence pour les consoles de la maison :Cela ne signifie pas nécessairement que Nintendo cessera complètement de développer des jeux Mario pour mobiles, mais les fans peuvent s'attendre à ce que les principales sorties de la franchise restent sur les consoles de la firme, telles que la Nintendo Switch, ou son successeur qui n'a pas encore été annoncé par Big N.Mario sur smartphone, c'est un peu "je t'aime moi non plus", avec des succès d'estime, des flops et des hits. Au niveau des succès d'estime, Super Mario Run, disponible actuellement avec 50% de remise ce qui en fait un jeu désormais bien plus abordable qu'il ne l'a jamais été. Au niveau des flops, Dr Mario, et au niveau des hits, le toujours très populaire Mario Kart Tour.A lire aussi : notre avis sur le film Super Mario Bros Le Film Dans l'interview, Miyamoto donne des explications plus précises sur le pourquoi du comment du support qui va accueillir les prochaines aventures du plombier :Et si vous vous demandez ce que Miyamoto pense de Super Mario Odyssey, il le décrit purement et simplement comme "l'évolution ultime d'un jeu d'aventure Mario dans un jeu de plateforme en 3D typique". On est assez d'accord avec lui mais quelques 5.5 ans après la sortie d'Odyssey, on est prêt pour un nouveau Mario, nous !Source : Variety.com