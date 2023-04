Le film est pour Miyamoto l'occasion de renforcer le personnage de Peach dans la licence

Dans un jeu vidéo, on avait besoin de garder l'objectif facile et simple à comprendre. Elle est donc restée la demoiselle en détresse pendant un moment. Mais nous voulions faire d'elle un personnage jouable, lui donner sa propre histoire, être une princesse plus puissante, etc. On a essayé d'aller plus loin en ce sens avec le film, et je crois que ça a même fait l'objet d'une de nos toutes premières conversations, pour en faire la forte et puissante princesse qu'elle avait toujours été sensée être.

Toujours dans cette interview avec Variety, Shigeru Miyamoto est revenu sur le personnage de Peach. La princesse, si souvent kidnappée dans les jeux Mario qu'on en finit par se demander ce que fait sa Sécurité au château, est dans le film une femme de caractère comme on l'a rapidement expliqué dans notre avis sur le film Cette orientation de la psychologie du personnage n'est pas nouvelle : après tout, Peach a eu droit à son propre jeu de plateforme, Super Princess Peach, et est un personnage jouable dans les jeux multi Mario depuis longtemps, aussi forte dans Super Mario 3D World que dans Mario Strikers Charged Football. Bref, un personnage accompli !Dans le film d'animation Super Mario Bros Le film, Peach est un personnage encore plus fort, une héroïne à part entière qui n'a peur de rien, d'aucune confrontation, pas même quand l'ennemi s'appelle Bowser. A ce sujet, Miyamoto explique :A lire aussi : Miyamoto évoque la relation entre Illumination et Nintendo D'ailleurs, une nouvelle séquence mise en ligne par Universal ce mercredi nous en dit long sur le caractère et le haut degré de préparation physique de Princesse Peach dans le film :Source : YouTube via Kotaku