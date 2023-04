Miyamoto revient sur la collaboration entre Illumination et Nintendo

Shigeru Miyamoto Explains Why This 'Super Mario Bros.' Movie Lives Up to Fan Expectations 04/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cet article est le résumé d'un entretien disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Variety que vous pouvez regarder ci-dessous :Shigeru Miyamoto, certes le créateur de la franchise Super Mario mais surtout Producteur du film d'animation en salles depuis ce 5 avril, a récemment partagé des informations sur la manière dont Nintendo a collaboré avec Illumination pour adapter au cinéma son bébé.Dans une interview, Miyamoto a souligné l'importance d'un travail en étroite collaboration avec Illumination afin de garantir une adaptation fidèle à l'univers de Super Mario Bros. et à ses personnages emblématiques. Selon lui, les tentatives d'adaptation précédentes ont échoué en raison d'une divergence trop importante par rapport à l'essence de la franchise.Si le rôle de Miyamoto était de veiller au bon respect de la franchise et de ses personnages, la responsabilité d'Illumination était de construire une histoire amusante qui puisse tenir la route pendant 90 minutes. Pas facile quand le concept de base est un plombier qui saute sur la tête de champignons qui marchent !Miyamoto a également mentionné que Nintendo et Illumination ont veillé à respecter les attentes des fans tout en apportant une vision nouvelle et créative pour le film. Cette approche, alliant le respect de l'univers du jeu et l'expertise d'Illumination en matière d'animation, pourrait être la clé du succès de cette adaptation très attendue et notre propre avis sur le film va en effet bien dans ce sens.Source : YouTube via GoNintendo