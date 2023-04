Shigeru Miyamoto n'a rien à annoncer au sujet d'un autre film Nintendo

Vous savez sans doute que nous avons maintenant Nintendo Pictures en tant que groupe. Lorsque nous créons des jeux, il s'agit d'une forme de contenu. Et lorsque nous créons des animations, c'est une autre forme de contenu. Et nous voulons continuer à élargir la quantité de contenu que nous pouvons produire. Pour ce qui est d'annoncer ou de partager quoi que ce soit, j'essaie d'attendre qu'il y ait quelque chose de vraiment bon et agréable. Il n'y a donc probablement rien à annoncer dans un avenir proche, alors je vous demande de vous concentrer sur ce film pour l'instant [Rires].

Shigeru Miyamoto s'est très impliqué dans le portage cinématographique de Super Mario Bros. Echaudé par l'expérience quelque peu traumatisante pour un créateur de la libre adaptation sortie en 1993, Nintendo a recherché un vrai partenaire et l'a trouvé avec Illumination.Interviewé par Game Informer, le papa de Mario s'est vu poser une question sur toutes les lèvres : maintenant que le film est sorti, est-ce que vous voyez d'autres franchises Nintendo qui pourraient faire l'objet d'une bonne adaptation ciné ?Il répond :Nintendo Pictures est le nom de la nouvelle filiale spécialisée dans l'animation que Nintendo a renommée le 1e octobre 2022 acquise en juillet 2022 et qui s'appelait auparavant Dynamo Pictures.Si Nintendo Pictures est spécialisée dans la conception de vidéos d'animation, son expérience n'est toutefois pas en mesure de rivaliser avec les mastodontes du secteur de l'animation, parmi lesquels Illumination s'est fait sa place, grâce à la sortie de films familiaux comme Moi, Moche et Méchant ou les Minions. Dynamo Pictures avait par exemple signé les courts métrages Pikmin, et on imagine que les artistes sont mis à contribution sur des séquences CGI des jeux Nintendo.Mais le fond de la question, c'est de savoir si Nintendo a des ambitions pour d'autres franchises de la maison : on imaginerait bien un film Metroid ou un film Zelda, deux univers qui, au contraire de Mario dont le héros arrive de nulle part dans un royaume rempli de créatures improbables et d'une tortue maléfique au rire satanique alors que cela ne pose de problème à personne, permettraient un scénario plus complexe, pour un public plus averti. Averti, certes, mais vigilant : les caractères des personnages ne sauraient être altérés pour les besoins du scénario, et les attentes autour de l'histoire seraient particulièrement fortes.On imagine Nintendo tout à fait conscient de cela, et c'est sans doute la raison pour laquelle Big N attend sagement le moment opportun pour annoncer quelque chose. Miyamoto ne dit d'ailleurs pas qu'il n'y a rien dans les tuyaux, mais simplement quel faut "attendre qu'il y ait quelque chose de vraiment bon et agréable". Alors nous saurons nous montrer patient, cher Shigeru Miyamoto, jusqu'au moment où vous jugerez le moment venu de nous en dire plus (mais on se réserve le droit d'évoquer toute rumeur et bruit de couloir glané sur le Net au sujet de projets cinéma de Nintendo jusque là !).Source : Game Informer