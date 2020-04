News Tintin (Switch)

C'est par un communiqué de presse conjoint que l'éditeur Microids et Moulinsart annoncent le développement d'un nouveau jeu d'action aventure autour du célèbre reporter Tintin, devant sortir sur PC et consoles (dont la Nintendo Switch) pour une date encore indéterminée.





Si pour le moment on reste sans nouvelle de la nouvelle adaptation cinéma de Tintin après l'opus réalisé par Steven Spielberg, Tintin conserve toujours un énorme potentiel (et ce ne sont pas les quelques 250 millions d'exemplaires vendus qui nous feront mentir) pour être adapté sur d'autres médias, en particulier les jeux vidéo.





Après cinq adaptations, dont pour nous le dernier sur 3DS : les aventures de Tintin : le secret de la Licorne, c'est donc Microids qui reprend les rennes pour nous proposer une nouvelle déclinaison ludique dont les détails, titres et images seront révélés un peu plus tard. On peut s'attendre à retrouver Tintin, Milou, le Capitaine Haddock, le professeur Tournesol et les Dupont et Dupond dans des aventures qui devraient pioche dans les différentes histoires des bandes-dessinées, un peu à la manière du Tintin Objectif aventure d'Atari sorti en 2001, dont le scénario nous avait permis de revivre en cinq chapitres les albums de L'île Noire, Le trésor de Rackham le Rouge, Au pays de l'Or Noir, On a marché sur la Lune et Vol 714 pour Sydney.







En partant d'un concept similaire remis au goût du jour techniquement, on pourrait avoir un titre qui tienne la route niveau action/aventure. Microids semble s'être spécialisé ces derniers temps dans l'adaptation des univers de BD, en espérant que les précédents essais en la matière puissent servir de base à quelques corrections. On garde en mémoire le malheureux Blacksad, à l'univers très bien retranscrit, mais au gameplay bancal et un peu trop bugué à notre goût comme nous l'indiquions dans notre test du jeu . On attend toujours de voir XIII le remaster d'un titre originalement de qualité, repoussé et désormais calé pour une sortie en 2020. Pour Asterix, notre avis avait été plus que mitigé, entre un deuxième épisode pas si mal mais un peu juste et un troisième opus sur lequel nous avions clairement fait la moue lors de sa découverte , tout comme un Titeuf au gameplay un poil trop limité à notre goût.







Mais là, on parle de Tintin, et on peut donc espérer un titre qualitatif, varié, probablement très grand public au niveau de la difficulté. C'est donc clairement au niveau technique et finition que l'on attend Microids au tournant (désolé le Fort Boyard n'est clairement pas encore digéré à notre niveau), d'autant que l'éditeur a tout même quelques perles à son catalogue comme par exemple ses titres de courses Gear.Club Unlimited 1 et 2, il est vrai développé par le studio Eden.





Microids ne devrait donc pas se rater car Tintin est un joyaux connu mondialement et le fait d'avoir l'autorisation de créer un nouveau jeu avec ce personnage emblématique crée de la fierté mais aussi une grande responsabilité. Voici ce qu'indique Stéphane Longeard, CEO de Microids :







Nous sommes plus que ravis par cette coproduction ! Cette idée est loin d’être récente. Cet accord est l’aboutissement d’un processus de création et de réflexion qui a permis de dégager les grandes options qui animeront ce développement et sa mise en œuvre conjointe entre nos sociétés respectives. C’est pour nous un rêve qui devient réalité ! Les Aventures de Tintin, qui ont fait voyager des millions de lecteurs de par le monde, nous offrent une opportunité unique de mettre notre talent au service d’un des plus grands créateurs du Vingtième Siècle et de son héros de papier ; nos collaborateurs sont fans du jeune reporter et vont s’en donner à cœur joie ! Nous avons hâte de nous lancer dans cette belle aventure !

Le développement d’un nouveau jeu PC et consoles dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l’Aventure du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial . Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure.





Après ses congratulations mutuelles de rigueur, il nous tarde désormais de découvrir les premières images du jeu. Et nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à Microids, qu'on aime bien parce qu'ils tentent de faire revivre la fibre nostalgique de franchises phares du passé, même si le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Si vous faites un tour actuellement sur l'eShop, vous pourrez notamment profiter en ce moment de très belles réductions sur la franchise Syberia (l'opus 2 est au tarif incroyable de 1,49 €, le premier épisode est à 4,99 € et le dernier épisode est à 9,99 € ). Une réduction à ne pas manquer !



Pour sa part Nick Rodwell, administrateur de Moulinsart confie que :