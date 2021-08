News Metroid Dread (Switch)

Metroid Dread - Nouvelles visions funestes (Nintendo Switch) 20/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que le 8 octobre – date de sortie du jeu, est encore loin, et pourtant Nintendo continue sa communication aussi intéressante qu'efficace, avec la mise en ligne ce vendredi d'un nouvel article sur le blog officiel du jeu (aussi disponible en français) et d'une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube.Et quelle vidéo ! En effet, le parasite X, dont on se croyait débarrassé à jamais, n'est peut-être pas aussi disparu qu'on l'espérait, et les EMMI envoyés sur place pour tirer tout ça au clair ne donnent plus de signe de vie. De là à penser que le parasite X a pris possession des EMMI que Samus Aran doit retrouver, il n'y a qu'un pas : eh oui, on a bien suivi l'actualité du jeu depuis son annonce lors de l'E3 2021 !Voici la nouvelle séquence vidéo en question, dans laquelle vous découvrirez que Nintendo a déjà fait l'effort de nous proposer quelques séquences traduites en français, signe de la grande attention portée par l'éditeur à la localisation du jeu :Avez-vous remarqué que dans la seconde partie de la vidéo, Samus porte un costume différent ? C'est un détail, certes, mais un détail important que les développeurs soulignent dans le dernier blog consacré au jeu.L'article de blog revient quant à lui sur le personnage de Samus Saran : une vie étroitement liée au destin des Pirates de l'espace qui ont anéanti sa famille. Adoptée par les Chozo, sur la planète Zèbes, elle rejoindra ensuite la Fédération Galactique avant de devenir Chasseuse de primes.Plusieurs éléments caractérisent Samus Aran, nous explique le blog...S'il y a bien un équipement qu'on reconnaitra entre mille, c'est bien le canon, ce fameux bras armé sur le costume de Samus. Il dispose de deux modes : un rayon laser, et un lâcher de missiles destructeurs. Le rayon a des variantes, comme le grappin.Les missiles sont eux aussi un équipement précieux et fort utile en raison de leur charge explosive. Samus ne peut en toutefois porter qu'une quantité limitée. Il faut aussi savoir que les missiles peuvent aussi être améliorés.L'équipe de développement insiste sur le fait qu'il est possible pour le joueur de tirer en courant ou en sautant, ce qui veut dire que oui, nous pourrons viser tout en nous déplaçant, cela était par exemple impossible dans Samus Returns sur Nintendo 3DS, où Samus devait être immobilisée pour pouvoir tirer.Samus Aran est capable de riposter, Nintendo parle de frappe de riposte : si le timing est bon, l'ennemi sera étourdi et Samus pourra alors réaliser une contre-attaque.Parmi les capacités de Samus, la boule morphing est bien entendu un incontournable : cela lui permet de se faufiler dans des passages très étroits. Dans Metroid Dread, on active la boule morphing en inclinant le stick gauche, ou en appuyant sur ZL.Un metroidvania, terme que Nintendo ne veut pas utiliser dans son discours, se caractérise par des phases d'exploitation où le personnage va grimper : pour ce faire, il va bien falloir sauter, et Samus est une sportive hors-pair : saut depuis un mur, double-saut... Tout lui semble possible.Pour l'aider, Samus peut compter sur ses Capacités Aéion, il s'agit d'une énergie qui lui permet de disposer de capacités spéciales, comme devenir invisible. Si toutefois elle se déplace tout en étant invisible, sa jauge d'énergie diminuera à grande vitesse.Dans Metroid Dread, Samus porte un costume de puissance basé sur la technologie Chozo et qui a été faite exprès pour elle. Dans l'aventure, plusieurs améliorations seront disponibles.De manière générale, Samus pourra aussi améliorer sa capacité d'énergie, grâce aux réserves qui sont, elles aussi, fréquentes dans les jeux Metroid. Metroid Dread nous propose une nouvelle version du costume de puissance de Samus, qui selon les développeurs nous permet "d'imaginer ce qui a pu se produire après Metroid Fusion".Rappelons qu'au cours de sa carrière, Samus a été exposée à un virus extrêmement dangereux, le Parasite X. Un vaccin lui a été administré, ce qui lui a permis de... survivre. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est à Samus qu'on a pensé quand on a découvert que peut-être, sur ZDR, le parasite X était de retour, causant la disparition de 7 EMMI envoyés sur place pour vérifier l'information.Les développeurs expliquent :On a hâte d'en savoir plus : rendez-vous dès le 27 août pour une nouvelle bande-annonce du jeu, que nous promet déjà Nintendo. Quand on vous dit que la communication est bien huilée !Précédemment dans le blog Metroid Dread :Source : Nintendo.fr