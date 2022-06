News Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope (Switch)

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope vous donne rendez-vous aujourd'hui à 18h Si le Nintendo Direct d'hier a bien remis en avant ce jeu devant sortir le 20 octobre, Ubisoft vous convie à une session d'informations supplémentaires aujourd'hui à 18h. News

Ubisoft poursuit sa collaboration avec Nintendo pour un second cross-over des univers Mario et Lapins Crétins. Le premier titre avait été une grande réussite exclusive à la Nintendo Switch, le second est clairement bien parti sur la même voie.