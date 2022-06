Simogo nous dévoile leur jeu denquête graphiquement étonnant Lorelei and the Laser Eyes.

Vous êtes une femme (Signorina Weiss ?) qui erre à la recherche de réponses et autour de vous, nous avons un auteur international, une artiste aristocrate qui se fait assassiner et un illusionniste vagabond. Trois personnalités bien étranges dont il faudra découvrir les différents secrets, en scrutant les différents motifs, signes et en résolvant des énigmes. On notera également un chien porteur d’une lettre. Cette aventure macabre prend place quelque part en Europe centrale dans les années 60. Le jeu est annoncé sur PC Steam et en première sortie console sur Nintendo Switch en 2023, une exclusivité temporaire intéressante à rappeler.

Un auteur international. Que veut-il ? Une artiste aristocrate. Qui l’a tuée ? Un illusionniste vagabond. Qui est-il ? Et vous, la femme qui erre… que venez-vous faire ici ? Regardez attentivement, observez bien. Chiffres. Motifs. Énigmes. Font-ils tous partie d’un jeu macabre, d’un complot ou d’une simple chasse au trésor ? Nous vous invitons dans un voyage au cœur de l’irréel cauchemardesque, pour répondre aux questions qui permettront de résoudre l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes.





Ambiance lourde avec des personnages énigmatiques qui passent dans les couloirs, et un graphisme qui nous rappelle quelques réalisations de Suda51, ce titre n’ayant rien à voir avec son nouveau titre en cours de conception avec Swery.