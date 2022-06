Le nouveau Minecraft Legends a bénéficié de sa petite mise en avant sur Switch

Destiné à compléter le background historique de l’overworld de Minecraft, nous retrouvons nos biomes bien connus en proie à une menace importante : les piglins sont arrivés de la dimension du Nether, menaçant de corrompre la Surface, il va donc falloir les affronter et nouer diverses alliances pour y parvenir, en menant des batailles stratégiques.



En effet, Minecraft Legends dispose également d’un mode multijoueur en ligne PvP et coopératif. Vous pouvez faire équipe avec d’autres joueurs pour terminer des campagnes et explorer le monde. Ou d’autres joueurs peuvent essayer d’attaquer vos villages, de piller vos ressources et de vous défier dans des batailles passionnantes. Évidemment ce type de gameplay est à double tranchant car il peut bonifier ou pourrir votre expérience selon sur qui vous allez tomber.

L’inconnue principale pour le moment est de savoir si le titre Minecraft Legends supportera le cross-play et la progression cross-play. Deux composantes déjà présentes dans les deux autres Minecraft et qui devraient logiquement arriver de nouveau, plus ou moins progressivement selon les plateformes. On attend avec impatience ce nouveau spin-off sur Nintendo Switch.