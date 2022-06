Le plein d'évènements pour Pokémon GO en juillet

Le mois de juillet s'annonce très chargé pour Pokémon GO qui fêtera notamment son sixième anniversaire mais qui accueillera aussi deux Pokémon GO Fest exceptionnels dont l'un à Berlin dès ce week-end Sur le blog du jeu , Niantic détaille le programme du mois de juillet et que vous soyez ou non sur place, vous allez pouvoir profiter de tout un tas d'évènements.Outre le Pokémon GO Fest de ce week-end à Berlin et celui à Seattle du 22 au 24 juillet, le mois de juillet contiendra la traditionnelle Journée Communauté qui aura lieu le dimanche 17 juillet avec Étourmi en Pokémon vedette.Mais le mois de juillet sera donc aussi celui du 6e anniversaire du jeu qui aura le droit à un Événement anniversaire, qui se déroulera du mercredi 6 au mardi 12 juillet prochain. Nous devrions y retrouver un Pikachu festif et d'autres bonus d'anniversaires.À la fin du mois aura lieu un évènement spécial encore garder secret qui devrait voir arriver de nouveaux Pokémon. Le contenu précis sera dévoilé prochainement pour un évènement prévu du mercredi 27 juillet au mardi 2 août 2022. Pour finir, n'oubliez pas que des Ultra Bonus seront débloquables lors des deux week-ends où ont lieu les Pokémon GO Fest à Berlin et Seattle, donc il faudra se mobiliser même à distance !Bon jeu dans Pokémon GO cet été !