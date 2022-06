Nintendo dépose le nom NSW : le futur de la Switch reprendra-t-il le même chemin que la 3DS ?

Le dépôt n°018725405 est très intéressant. D'une part parce qu'il provient de Nintendo, date du 29 juin 2022 et semble confirmer une petite info qui était tombée dans nos oreillettes mais que nous avions gardé sous le coude jusqu'à présent : plusieurs déclinaisons Switch devraient cohabiter. Si l'on en croit les dernières informations, nous aurions donc la Switch lite, la Switch Oled et une New Switch en approche (selon les rumeurs, l'annonce pourrait se faire pour octobre). Un petit tour par ce lien vous donnera quelques maigres informations supplémentaires.





Ce nom déposé NSW porte sur un éventail très large : programmes de jeux électroniques ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; programmes de jeux vidéo ; programmes de jeux vidéo téléchargeables ; cartouches de jeux vidéo ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; étuis pour smartphones ; housses pour smartphones ; logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; programmes informatiques, enregistrés ; programmes informatiques, téléchargeables ; périphériques d'ordinateurs ; disques compacts [audio-vidéo] ; fichiers d'images téléchargeables ; fichiers de musique téléchargeables ; publications électroniques, téléchargeables ; casques d'écoute ; écouteurs ; batteries, électriques ; chargeurs de batteries ; écouteurs.

Sans oublier : jeux ; jeux de cartes ; jeux de cartes à collectionner ; jouets ; jouets à enfourcher ; jouets en peluche ; poupées ; jeux portables avec écrans à cristaux liquides ; films protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables ; machines de jeux vidéo ; contrôleurs pour consoles de jeux ; consoles portables pour jouer à des jeux vidéo ; appareils de jeux ; machines de jeux vidéo d'arcade ; jeux de société ; cartes à jouer ; ornements pour arbres de Noël, à l'exception des lumières, des bougies et des confiseries ; étuis de protection spécialement adaptés aux jeux vidéo portables ; manettes de jeux vidéo ; cartes de jeux ; équipements sportifs ; puzzles.





Comme on peut le voir, cela balaie un éventail assez large. Nintendo prépare quelque chose et l'idée d'une appellation New Switch rappellera des souvenirs aux possesseurs de 3DS. La New3DS avait en effet modifié son écran, une meilleure 3D, quelques retouches d'ergonomie et apporté surtout plus de puissance. Cependant peu de titres avaient à l'époque été développés spécifiquement pour cette console pour conserver le maximum de compatibilité avec la première version. Aujourd'hui on sait via les kits de développement que l'activation de certaines options peut se faire de manière plus souple, et il suffit d'ajouter une compatibilité DLSS pour booster certains titres.





Concernant les dates de sortie envisagées (octobre 2022), on va rester très prudent car même si la Switch Oled est bien sortie à cette période de l'année, rien n'est encore sûr avec les nombreuses interrogations qui pèsent encore sur le marché actuellement. Nintendo a acheté un stock important de pièces détachées qui ne couvrent pas uniquement ce que l'on trouve dans la Switch Lite ou la Switch Oled. Il faut bien que ce stock serve à quelque chose, qui devra sortir avant la fin de l'année fiscale. Même si on aurait préféré Switch 2, New Switch semble un bon indicateur pour le public qu'on reste toujours avec une Switch compatible avec l'existant (ou presque, à vérifier tout de même dans les détails) mais avec un cœur plus performant et une possible retouche de son design tout en gardant le même facteur de forme, en particulier pour gérer la ventilation. De quoi permettre une transition progressive du marché sans arrêter tout brutalement, en particulier la Switch Oled qui se vend bien.







Il reste une petite inconnue. Des infos non officielles ont évoqué deux consoles, l'une plus performante que l'autre. Sans aller (et on l'espère) à une sortie type Wii U 8Go et Wii U 32 Go que l'on a connu à une certaine époque, il n'est pas impossible que l'on ait une New Switch et une New Switch lite. Cela paraîtrait plausible car le problème numéro un à régler pour Nintendo est la fin de la puce tegra X1, présente dans la version Oled, classique et Switch Lite. Le nouveau Soc, si Nintendo veut maintenir sa gamme Lite, devrait donc également intégrer cette famille ultra-portable. Et retrouver le même SOC dans toutes les nouvelles versions de la console ferait sens pour faciliter le travail de portage des jeux, faire des économies d'échelle dans la fabrication des deux déclinaisons de la console et encourager le public à renouveler peu à peu sa console quand la première commencera à chanceler sérieusement. Affaire à suivre donc mais même si Nintendo peut tenter de brouiller les pistes, cela fait désormais beaucoup d'informations qui se recoupent. Seul le temps de l'annonce reste totalement inconnu.