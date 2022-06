Pour éviter de nouvelles fuites d'informations, Nintendo renforce sa sécurité

Le marché du jeu en Chine est important mais les consoles de jeux vidéo spécialisées ne sont pas forcément populaires. Grâce à notre partenariat avec Tencent, nous voulons continuer à les démocratiser. Nous travaillons avec des experts en ce qui concerne les fuites d'informations. Nous avons également introduit la gestion de la sécurité de nos informations.

Ces dernières années, Nintendo a du faire face à de nombreuses fuites d'informations : si il s'agit quelques fois de nouvelles informations sur de futurs titres, l'entreprise a du faire face en 2020 et 2021 à ce qui est désormais appelé "Gigaleak" de plusieurs milliers d'informations qui sont apparues en ligne sur le forum 4chan. Ces informations contenaient notamment le code source de plusieurs jeux et consoles mais aussi des détails sur des processus de développement et de la documentation technique.Nintendo ne s'était jusqu'alors jamais vraiment exprimé sur ces fuites qui concernent pourtant des dizaines d'années de travail puisqu'on retrouve dans les documents des données sur des jeux allant de la Super NES jusqu'à la Nintendo 3DS. Il faut dire que l'image véhiculées par Nintendo n'est pas vraiment celle d'une entreprise très transparente.Mais lors de sa 82e assemblée générale des actionnaires, le patron de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est retrouvé obligé de répondre à l'une des questions posées par ses actionnaires, sur l'origine de cette fameuse fuite.De part la nature des documents, beaucoup de journalistes spécialisés ont suggéré que la fuite pouvait provenir de la Chine où se trouvent évidemment beaucoup de sous-traitants historiques et où Nintendo travaille désormais avec Tencent pour y déployer la Nintendo Switch.Furukawa s'est donc fendu de son propre commentaire sur la question :Le commentaire n'est évidemment pas très bavard sur les mesures prises et sur l'enquête sans doute menée par l'entreprise concernant l'origine de la fuite. Ce qui est sûr, c'est que Nintendo a renforcé sa sécurité concernant ses informations sensibles.Source : GoNintendo