Niantic Campfire commence son déploiement, juste à temps pour le Pokémon GO Fest à Berlin

Nous. vous en avions parlé il y a quelques semaines, Niantic prépare une nouvelle application permettant aux joueurs de ses différents jeux de communiquer entre eux et de s'organiser pour jouer ensemble.Niantic Campfire, le nom de cette application mais aussi du réseau social qu'elle contient, va progressivement se déployer dans les jours et semaines à venir. L'annonce a eu lieu de jeudi par Niantic.Sur son blog , l'entreprise détaille le lancement qui se fera en étape avec une première disponibilité qui se fera en Allemagne à l'occasion du Pokémon GO Fest ayant lieu ce week-end à Berlin.Le jeu intègre une carte dynamique de la région où vous vous trouvez, vous permettant de rapidement repérer les activités autour de vous mais aussi de contacter vos amis par message privé ou au sein d'un groupe. Bref, il s'agit de l'application parfaite sur le papier pour les fans de Pokémon GO !L'application Niantic Campfire est disponible sur l'App Store et le Google Play.