Bandai Namco rachète ILCA, le studio derrière la Pokémon HOME et Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante

Ce vendredi, l'entreprise Bandai Namco a annoncé racheter 51% des parts de l'entreprise ILCA, petite entreprise qui a collaboré récemment sur plusieurs titres Pokémon.ILCA est notamment l'entreprise en charge du développement des remakes sortis l'an dernier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante mais elle avait déjà travaillé sur le développement de la Pokémon HOME, le service disponible sur mobiles et Switch qui permet d'héberger ses Pokémon.En rachetant l'entreprise, Bandai Namco met la main sur des compétences qu'elle compte mettre à profit en la faisant notamment travailler sur la licence Ace Combat. A ce titre, l'entreprise ILCA va être renommer en Bandai Namco Aces. Tout simplement.A voir si ce nouveau propriétaire aura ou non un impact quand à la collaboration avec Nintendo et The Pokémon Company.