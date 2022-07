Le retour de F-Zero : la question à 42000€ d'un fan lors du briefing aux investisseurs de Nintendo

I am the one who asked this question! I delivered your enthusiasm directly to Nintendo management! https://t.co/PUEA46I8Zk — もみじ(Momiji) (@momiji_manjyuu) June 29, 2022

Il est vraiment difficile de développer de nouveaux titres et des remakes, y compris des suites, pour chaque jeu Nintendo que les gens demandent, mais nous sommes très reconnaissants et apprécions les attentes de nos fans à l'égard de nos jeux.

Nous réfléchissons toujours à la manière de développer de nouveaux titres et des remakes qui peuvent être appréciés par de nombreux joueurs. Lors de la 79e assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2019, on nous a demandé s'il y avait des projets de remake de la série Famicom Detective Club et, à ce moment-là, il se trouve que nous étions en train de planifier un remake. C'est un exemple où nous étions déjà en train de développer activement un tel titre.



Nous ne pouvons pas vous dire s'il y a des plans pour de futurs remakes d'un jeu spécifique, mais, pendant le développement, nous pensons toujours à diverses possibilités que les joueurs peuvent apprécier.

Drôle d'anecdote pleine de passion et d'amour pour Nintendo que ce fan qui a acheté 100 actions pour pouvoir participer à la conférence réservés aux investisseurs du 29 juin, au cours de laquelle il souhaitait poser une question qu'on se pose tous : à quand le retour de F-Zero et des autres franchises sur Switch ?Ce 29 juin, Nintendo organisait son Assemblée Générale annuelle, pour valider les résolutions proposées lors de la publication des résultats annuels 2021-2022. Cette AG comprend une conférence réservée aux investisseurs qui permet à ces derniers de poser des questions au top management de Nintendo. Et cette année, un fan s'est donné pour objectif de participer à cette conférence, afin de poser une question — sans toutefois de certitude sur le fait que sa question pourra être retenue parmi toutes les demandes d'intervention qu'on imagine nombreuses pour un événement de ce style.Dans ce tweet, l'utilisateur du réseau Twitter momiji_manjyuu explique qu'il lui a fallu dépenser 43000 dollars, soit 41200 euros environ. Le site Business Insider a pu échanger avec ce fan au sujet de sa démarche : pour participer au briefing aux investisseurs, il fait posséder au moins 100 actions, Momiji s'est donc exécuté en février 2022 et a acquis 100 actions au prix unitaire de 56430 yens l'unité. Une petite somme pour mener à bien son projet.Il lui tenait très à coeur d'interpeller le management de Nintendo au sujet de F-Zero, pour lequel Nintendo n'a plus proposé de nouveau titre depuis 2004 avec F-Zero Climax, sorti sur Game Boy Advance. 18 ans sans jeu F-Zero, c'est long, surtout quand on est fan de la franchise et qu'on ne retrouve ce sentiment de vitesse dans aucun autre jeu, comme l'explique Momiji pour justifier son acte.Ceci étant dit, peut-être que la réponse apportée par Nintendo vous intéresse vous aussi ? Ce serait en tout cas dommage de s'en priver, puisque deux grands responsables de Nintendo ont accepté de répondre à cette question. Voici ce que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a expliqué :Shinya Takahashi, qui occupe la fonction de Senior managing executive officer, a complété la réponse du président de Nintendo :L'initiative de Momoji est aussi louable qu'unique, en tout cas à notre connaissance : investir autant d'argent dans l'espoir de pouvoir poser une seule question, et prendre le courage de le faire devant un parterre d'investisseurs réunis pour parler d'une marque que nous apprécions tant, c'est exceptionnel. La réponse de Nintendo est certes, comme souvent, un peu vague et n'apporte pas de réponse nette, mais rappeler à la direction de la firme que le monde est prêt pour un nouveau F-Zero, cela n'a pas de prix. En fait si, ça en a un : 42000 euros !Source : VideoGameChronicle.com