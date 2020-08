News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les nouveaux insectes d'août dans ACNH

Liste des insectes disparaissant au 30 septembre

Liste de tous les insectes disponibles en septembre

Comme tous les mois, on fait le point sur les petites modifications concernant les insectes dans le jeu Animal Crossing: New Horizons. Alors que le mois de septembre commence, il nous tardait de partager avec vous les nouvelles espèces d'insectes à découvrir, et de vous rappeler celles qu'il vous faut absolument trouver avant la fin du mois, en raison de leur disparition à compter du 30 septembre.Quelques espèces vont faire leur apparition au 1e septembre sur votre ile :- Citrin- Cloporte- Grillon des prés- Grillon du midi- Mille-pattes- Monarque- Mormolyce- Piéride de la rave- SympetrumLes fraiches soirées d'automne vont avoir un impact sur la population d'insectes de votre ile. Voici les espèces qui ne seront plus disponibles dès le 1e octobre prochain :- Agrias- Attacus Atlas- Chrysiridia rhipheus- Cigale cicadelle- Dytique- Geotrupidae- Lucane copris irisé- Machaon- Morpho Bleu- Moustique- Patineur- Phyllie- Punaise d'eau géante- Rosalia batesi- Sauterelle- Scarabée Goliath- Troides alexandrae- Troides brookianaVoici pour information la liste de tous les insectes disponibles durant le mois de septembre : Acrida cinerea, Agrias, Anax napolitain, Araignée, Attacus Atlas, Bernard-l'ermite, Capricorne des agrumes, Catacanthus, Chrysiridia rhipheus, Cicindèle, Cigale cicadelle, Citrin, Cloporte, Cordulégastre, Criquet, Criquet Pèlerin, Dytique, Escargot, Geotrupidae, Grand planeur, Grillon des prés, Grillon du midi, Ligie, Lucane copris irisé, Machaon, Mante orchidée, Mante religieuse, Mille-pattes, Monarque, Mormolyce, Morpho Bleu, Moustique, Papillon de nuit, Patineur, Phasme, Phyllie, Piéride de la rave, Psyché, Puce, Punaise, Punaise d'eau géante, Rosalia batesi, Sauterelle, Scarabée Goliath, Scorpion, Sympetrum, Troides alexandrae, Troides brookiana.