News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les nouveaux insectes de décembre ?

Tous les insectes de décembre dans Animal Crossing

Avec le début du mois de décembre, la faune change sur votre île : les insectes, à cette période de l'année, se font plus rares, et comme tous les mois on revient sur ceux que vous allez pouvoir attraper sur votre ile. A vos filets !Vous allez pouvoir faire la rencontre de trois nouvelles espèces en décembre :- Bousier : très rare (valeur : 3000 clochettes)- Morpho Bleu : très rare (valeur : 4000 clochettes)- Troides brookiana : très rare (valeur : 2500 clochettes)Eh oui, vous l'aurez constaté : comme ça caille en décembre, eh bien vous allez aussi pouvoir attraper un drôle d'insecte... le flocon de neige, présent très fréquemment sur l'ile tout ce mois-ci.Il n'y aura pas d'insecte quittant l'ile à la fin du mois : tout le monde hiberne tranquillement, semble-t-il, déjà, les plus résistants continueront leur vie solitaire en janvier prochain.Voici pour rappel la liste de tous les insectes que vous pourrez attraper sur votre ile en décembre : Araignée, Bernard-l'ermite, Bousier, Capricorne des agrumes, Cloporte, Demoiselle, Escargot, Flocon de neige, Grand planeur, Ligie, Mille-pattes, Morpho Bleu, Papillon de nuit, Piéride de la rave, Psyché, Tarentule, Taupe-grillon, Troides brookiana.Dans le tableau ci-dessous, on vous propose de découvrir la fréquence à laquelle vous pourrez les trouver au gré de vos pérégrinations sur votre ile. Bonne chasse :A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur AC New Horizons