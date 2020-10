News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Une seule nouvelle espèce en octobre

Ce n'est qu'un au revoir pour 10 espèces

Rappel de tous les insectes que l'on peut capturer en octobre dans ACNH

Plusieurs changements sont à noter parmi les espèces d'insectes que l'on peut capturer dans Animal Crossing: New Horizons quand vient le mois d'octobre, filet de papillon en main. Et si vous voulez en savoir plus sur les poissons et créatures marines d'octobre, c'est par là Du côté des nouvelles espèces, c'est plutôt calme, puisque seule la Coccinelle fait une entrée remarquée dans notre tableau ce mois-ci. Cet insecte, visible à une fréquence moyenne, ne vaut que 200 clochettes. Ne la manquez pas, car la coccinelle n'est visible qu'en octobre avant de disparaitre jusqu'au printemps !Par contre, plusieurs espèces se feront très discrets avec l'arrivée des jours les plus frais de l'année. En effet, 10 espèces différentes ne seront plus disponibles à partir du mois de novembre :- Anax napolitain : fréquence moyenne en octobre- Catacanthus : fréquence rare en octobre- Cicindèle : fréquence rare en octobre- Citrin : fréquent en octobre- Coccinelle : fréquence moyenne en octobre- Cordulégastre : très rare en octobre- Grillon du midi : fréquent en octobre- Punaise : fréquence moyenne en octobre- Scorpion : très rare en octobre- Sympetrum : fréquent en octobrePour vérifier si votre Bêbêtopédie est complète, voici la liste de tous les insectes que vous pourrez capturer en octobre dans Animal Crossing: New Horizons :- Acrida cinerea- Anax napolitain (dernier mois)- Araignée- Bernard-l'ermite- Capricorne des agrumes- Catacanthus (dernier mois)- Cicindèle (dernier mois)- Citrin (dernier mois)- Cloporte- Coccinelle (nouvelle espèce en octobre... et dernier mois !)- Cordulégastre (dernier mois)- Criquet- Criquet Pèlerin- Escargot- Grand planeur- Grillon des prés- Grillon du midi (dernier mois)- Ligie- Mante orchidée- Mante religieuse- Mille-pattes- Monarque- Mormolyce- Papillon de nuit- Phasme- Piéride de la rave- Psyché- Puce- Punaise (dernier mois)- Scorpion (dernier mois)- Sympetrum (dernier mois)A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons