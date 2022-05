The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 n'arrivera pas avant 2023, ce qui laisse un vide détestable pour les fans de la saga. La nature ayant horreur du vide, et Nintendo aussi, il se murmure que deux jeux pourraient ressortir cette année sur Switch.Le CEO de Tantalus, à qui on doit le remake HD sorti sur Nintendo WiiU a dévoilé dans un podcast qu'ils n'avaient pas été approchés par Nintendo pour réaliser ce portage sur Switch... mais qu'ils adoreraient évidemment s'y mettre si tel était le cas !Tantalus a récemment travaillé sur The Legend of Zelda : Skyward Sword HD et fait donc figure de favori pour réaliser de potentiels portages et donc, si on en croit les déclarations du CEO, nous sommes encore loin de pouvoir en profiter sur Switch.A noter qu'il est aussi tout à fait possible que Nintendo collabore avec d'autres studios pour réaliser ces jeux, d'où l'absence de contact avec Tantalus. De quoi remettre encore quelques pièces dans la machine !