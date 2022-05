Premier match complet en vidéo pour Mario Strikers: Battle League Football

Coup d'envoi du match Mario vs Bowser ! Mario Strikers: Battle League Football 15/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette année, la coupe du monde de football n'aura lieu qu'en fin d'année mais ça ne va pas nous empêcher de passer un été endiablé avec Mario Strikers : Battle League Football qui arrivera dès le 10 juin sur Nintendo Switch.Au programme : des matchs de foot où la règle principale, c'est qu'il y en a pas. Du moins, c'était la promesse des jeux précédents où tous les mauvais coups étaient permis. Cette-fois ci, Next Level Games de retour aux manettes, ne semble pas proposer un jeu aussi déjanté que les précédents.C'est du moins ce que montraient les premières vidéos et qui semble se confirmer avec ce premier match disponible en intégralité sur YouTube et commenté en français ! L'occasion de voir l'équipe de Mario affronter l'équipe de Bowser, accompagnés de leurs acolytes.Nous retrouvons sur le papier ce qui a fait l'ambiance de la saga Mario Strikers mais il semble manque un grain de folie que ce soit au niveau des terrains, de l'ambiance du public ou des coups tordus permis entre adversaires.Tout cela ne nous empêche d'être très impatients pour découvrir l'intégralité de Mario Strikers : Battle League Football à sa sortie le 10 juin, exclusivement sur Nintendo Switch.