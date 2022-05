Alan Wake Remastered annoncé sur Nintendo Switch

Alan Wake - Anniversary Update with Sam Lake, Ilkka Villi and Matthew Porretta 13/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après avoir connu ses premières heures sur Xbox 360 et PC, Alan Wake va connaître une version sur Nintendo Switch !L'annonce a été faite par Remedy Entertainment lors d'une vidéo diffusée à l'occasion du 12e anniversaire de la série : Alan Wake Remastered, déjà sorti sur PS4, PS5 et les consoles Xbox, arrivera donc à son tour sur Switch. Peu de détails sur le jeu pour le moment si ce n'est que le jeu sera pour le moment uniquement disponible en version dématérialisée et qu'il ne s'agir pas d'une version Cloud mais bien d'un jeu jouable hors-ligne.Alan Wake mélange des séquences d'action dans un univers survival horror la nuit, et d'aventure le jour. A vous de survivre dans cet environnement surnaturel qui fait de nombreux clins d'œils aux classiques du genre thriller.Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir davantage sur cette sortie d'Alan Wake Remastered sur Nintendo Switch !