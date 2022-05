F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch : une version Switch au Japon le 14 juillet

F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch est sorti le 7 septembre 2021 sur les autres plateformes et prépare désormais son arrivée sur Nintendo Switch. L'Europe et l'Amérique du Nord recevront également le jeu au troisième trimestre 2022, soit cet automne.











Cette collaboration autour des versions physiques de F.I.S.T. représente beaucoup pour bilibili Game. Nous espérons que cela permettra aux joueurs consoles du monde entier de découvrir le potentiel des jeux indépendants chinois, déclare Zhang Feng, Vice-Président Senior de Bilibili.



Après la sortie numérique de F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, nous avons reçu de nombreuses évaluations positives de la part des joueurs partout dans le monde, et l’une des questions les plus demandées concernait la sortie des versions physiques en Europe et en Amérique » commente Zhang Tao, CEO/Producteur chez TiGames. « Heureusement, grâce à l’aide de bilibili et Microids, cette question trouve enfin sa réponse. Nous espérons que ces versions physiques offriront aux joueurs en quête de défis une aventure agréable dans l’univers de Torch City. Comme toujours, nous vous remercions encore pour votre soutien chaleureux ! Microids a signé un accord international avec le géant Bilibili pour coéditer les versions physiques PS5, PS4 et Switch. F.I.S.T. est un jeu d’action en 3D de type Metroidvania prenant place dans un univers diesel-punk, développé par le studio TiGames et édité par le géant Bilibili.



F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch - Official Launch Trailer 13/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Metroidvania F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch sortira au Japon le 14 juillet 2022 au tarif de 3 828 yens (environ 30 dollars), et il bénéficiera d'une édition physique.