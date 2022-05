GrimGrimoire OnceMore - une nouvelle bande-annonce dévoile les personnages et le casting vocal

Les japonais adorent les jeux avec des sorcières si on prend en compte le nombre de titres développés à ce jour dont les personnages principaux féminins sont régulièrement dotées de pouvoirs magiques. L'éditeur Nippon Ichi Software et le développeur Vanillaware ont publié le troisième trailer officiel de GrimGrimoire OnceMore.







GrimGrimoire OnceMore, le remake remasterisé du classique jeu sortie sur PS2 GrimGrimoire, devant arrivé sur Switch, a reçu un nouveau trailer de personnages. Dans cette bande-annonce, tous les élèves et professeurs sont présentés aux côtés des voix-off du jeu.

La vidéo est entièrement en japonais, mais vous pouvez néanmoins vous rendre compte de la qualité graphique des personnages réalisés par les artistes de Vanillaware. Plus important, la vidéo permet de voir un peu plus en détail des éléments de gameplay sur certains segments de l'histoire.



Pour les connaisseurs appréciant les artistes qui prêtent leur voix aux personnages de jeu vidéo, voici la liste complète des acteurs/actrices sur ce jeu, avec les indications de leurs implications sur tel ou tel personnage.



Lillet Blan - interprété par Iori Saeki

Bartido Ballentyne - voix de Miyase Naoya

Margarita Surprise - Miharu Hanai

Surley - voix de Ryuunosuke Watanuki

Hiram Menthe - voix de Yuta Aoki

Amoretta Virgine - voix de Miho Morisaki

Gammel Dore - voix de Teruo Seki

Advocat - voix Hiromichi Tezuka

Opalnaria Rain - voix Akari Kageyama

Chartreuse Grande - voix : Kazuyoshi Hayashi

Calvaros - voix de Michitake Kikuchi

Lujei Piche - interprété par Wakana Maruoka

Gaff - interprété par Eriko Matsui



Si la date de sortie au Japon de GrimGrimoire OnceMore est calée au 28 juillet 2022 sur PS4 et Switch, aucune date de sortie occidentale n'a pour le moment été avancée. Il est probable que le titre bénéficie un peu plus tard d'une localisation en anglais au minimum, mais ne comptez pas en revanche avoir une localisation en français.