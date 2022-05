THE BIG ANNOUNCEMENT ™



16th of May

18:00 BST



W H E R E ?

YouTube: https://t.co/bGKEHjiQPh

Twitch: https://t.co/ET3QrsrlrH



Also on Twitter, TikTok... everywhere



this tweet to be automatically notified when the announcement is live! pic.twitter.com/JbZOzY4TQJ — Fall Guys (@FallGuysGame) May 12, 2022

Voici près de deux ans que nous l'attendons : le jeu Fall Guys: Ultimate Knockout qui a connu ses belles heures à l'été 2020 sur PC et PS4 pourrait enfin pointer le bout de son nez sur Nintendo Switch.Officialisé il y a plus d'un an, le portage de ce jeu de plateformes 100% multijoueur se sera fait attendre avec de multiples retards accumulés pour le jeu développé par Mediatonic, désormais propriété d'Epic Games qui a sans doute su mettre les moyens pour accélérer les portages sur Switch et Xbox et relancer le jeu qui a peu à peu sombré dans l'oubli.L'annonce devrait avoir lieu lundi à 19h si on en croit le tweet du compte officiel du jeu, retweeté par Nintendo of America, mais aussi par les annonces dans le jeu qui parlent de "nouvelles actualités concernant les versions Switch et Xbox de Fall Guys". Les choses sont donc plutôt claires.Une sortie dans la foulée dès lundi n'est pas impossible. Les dernières rumeurs font aussi état que le jeu, aujourd'hui vendu à 20 euros, passerait sur un modèle de free-to-play pour s'ouvrir à un plus grand marché et venir affronter des concurrents comme Fortnite.Est-ce que cela suffira à relancer définitivement le jeu ? Réponse peut-être lundi !