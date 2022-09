Le shoot'em up DRAINUS arrive sur Switch cet hiver

L'éditeur PLAYISM et le développeur Team Ladybug vont sortir le shoot'em up à défilement latéral DRAINUS sur Switch cet hiver dans sept nouvelles langues supplémentaires, ont annoncé les sociétés. Si vous vous dites que c'est encore du shoot'em up, c'est vrai que le genre ne manque d'excellents représentants sur la console Switch. Mais Drainus, lancé sur PC Steam le 22 mai dernier est une excellente surprise et un très bon cru 2022, son arrivée sur Switch est donc une excellente nouvelle.



DRAINUS | TGS 2022 Switch Announcement Trailer 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La planète Halpax est située aux confins de l'espace, et souffre de la domination oppressive de l'Empire Kharlal. L'un des esclaves qui y réside se bat contre une maladie. Il doit retourner chez lui, sur la lointaine planète Terre, pour être guéri de cette maladie, connue sous le nom de "trouble de compatibilité planétaire". Sa fille Irina, également esclave, est à la fois dévastée par la maladie de son père et impuissante à y remédier. À ce moment-là, un humanoïde nommé Ghenie, qui ressemble étrangement à une grenouille, apparaît et dit : "Je viens de 30 ans dans le futur. Une guerre galactique est sur le point d'éclater, dans laquelle plus de 5000 planètes seront anéanties par l'Empire Kharlal. Je suis venu à cette époque pour arrêter cette guerre et le règne oppressif de l'Empire Kharlal. J'ai besoin de votre aide."

Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Irina n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais la maladie de son père s'aggravait de minute en minute. N'ayant pas le temps d'hésiter et n'ayant nulle part où aller, elle prend la main verte de Gehnie et se met en route... Elle a maintenant commencé son voyage dans un univers rempli des armées de l'Empire Kharlal, et sa quête pour atteindre sa lointaine planète natale tout en abattant l'Empire une fois pour toutes.





La team Ladybug manie parfaitement le pixel art pour en faire un titre visuellement accrocheur mais c'est cette technologie Reflector qui fait tout le sel du jeu, car outre les traditionnels évitement de tirs lasers ennemis pour ne pas être détruit, il faut activer son dispositif pour absorber l'énergie adverse, leur renvoyer à la figure une partie de cette énergie tout en remplissant des jauges qui permettront d’améliorer votre vaisseau au niveau de son armement, ses défenses ainsi que l'acquisition de modules complémentaires.

Vous voilà parti, après cette entame, dans des combats spatiaux frénétiques, de rencontres inopinées mais également de niveaux originaux et situés aux confins de l’univers dans lequel il faudra affronter les sbires de l’Empire. C'est une base classique, très R-Type, avec scrolling horizontal sur plusieurs plans, mais avec une qualité technique de tout premier ordre. Le jeu mise surtout sur une vraie dimension stratégique et une large prise de risque car votre technologie Reflector, capable d'absorber l'énergie des tirs adverses, ne peut emmagasiner qu’une certaine quantité d’énergie avant d’exploser.La team Ladybug manie parfaitement le pixel art pour en faire un titre visuellement accrocheur mais c'est cette technologie Reflector qui fait tout le sel du jeu, car outre les traditionnels évitement de tirs lasers ennemis pour ne pas être détruit, il faut activer son dispositif pour absorber l'énergie adverse, leur renvoyer à la figure une partie de cette énergie tout en remplissant des jauges qui permettront d’améliorer votre vaisseau au niveau de son armement, ses défenses ainsi que l'acquisition de modules complémentaires.



Il est possible d’améliorer votre vaisseau à tout moment au cours du jeu ce qui nous permettra de modifier votre arsenal pour mieux vous adapter aux différents environnements mais aussi aux adversaires. Cela donne un gameplay suffisamment accessible pour l'ensemble des joueurs en mode normal et facile, c'est une autre paire de manche sur les difficultés supérieures.



Parmi les personnages que vous allez croiser au sein du jeu, outre notre pilote Irina, il y a Leila, sœur d'Irina, commandante de l'Empire Kharlal, qui a rejoint l'armée impériale lorsqu'elle était enfant. Vous ne serez donc pas dans le même camp. Nous avons Gehnie, ce soldat grenouille venu du futur et le terrible Izumo, le Général de l'Empire Kharlal, détenant d'une main de fer toute l'autorité sur l'armée impériale.

On attend désormais une date de sortie plus précise pour cet hiver mais si vous êtes un minimum fan de shoot'em up, Drainus est clairement un titre à mettre dans votre liste d'achats. Le jeu ne se joue qu'en solo en revanche.





Drainus est un vaisseau capable d'absorber des balles d'énergie, pour abattre les innombrables vaisseaux ennemis qui tentent de vous barrer le chemin. L'énergie absorbée peut être utilisée pour améliorer les fonctions du vaisseau, comme l'ajout de nouvelles armes. C'est donc une donnée technique à prendre en compte au départ et à dompter, puis une fois que c'est en place, ce n'est que du plaisir ! La jeune Irina va être au commande de ce chasseur le plus avancé de l'Empire Kharlal et cela va faire des étincelles.Drainus a sur le papier tout le nécessaire pour devenir un hit même si au niveau de son histoire il est un peu court. Mais son gameplay renouvelé, ces boss et adversaires très varié, les stratégies nécessaires à mettre en place pour collecter des modules afin d'avancer de manière vraiment plus confortables sont un plus qui fait réellement la différence. Attention, ne croyez pas que vous pourrez devenir invincible au bout d'un moment. Votre vaisseau ne peut cumuler qu'un certain nombre de modules captant plus ou moins les ressources de votre vaisseau, il va falloir vraiment trouver le bon équilibre.