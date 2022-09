Super Buff HD vous donne rendez-vous en 2023

L'éditeur indépendant Digerati annonce un partenariat avec le développeur Buffcorp pour éditer Super Buff HD en 2023 sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S. Ce titre est un FPS particulièrement déjanté, visuellement parlant. Il est le fruit du travail de trois personnes : Buffcorp, alias Omar Samir, basé en Egypte, programmeur en chef et chef suprême autoproclamé du projet, qui a développé le plus gros du jeu, aidé par Cayden pour les sons et Christian, "un prodige de la programmation et probablement le prochain John Carmack".











L'année est 202020. C'est la folie. Tous les mecs costauds se sont retournés contre la société. ARRÊTEZ-LES. Tracez, rebondissez, broyez, faites exploser, déchirez, tirez et planez dans un monde de rêve et de folie. Battez tous les mecs costauds. Obtenez un score élevé. Soyez un gagnant tout en revenant à la maison pour le dîner. Les niveaux sont des terrains de jeu sur lesquels vous pouvez sauter, déchiqueter et rebondir. Passez entre les rails. Faites du body-surf sur les ennemis. Utilisez des jets d'eau, des trampolines, des fontaines à caca et à peu près n'importe quoi pour vous lancer dans les airs. Super Buff HD est le premier jeu de Samir et il a clairement tapé dans l’œil de Digerati. Super Buff HD est un jeu de tir à la première personne au rythme effréné de skate-surf.

Choisissez parmi une modeste armurerie de jouets féroces, chacun avec un double mode de tir et une fonctionnalité unique. Du fidèle marteau qui revient toujours vers vous, quelle que soit la distance à laquelle vous le lancez, au canon à pommes de terre tournant avec des bombes de basket de secours.

Votre combat se déroule sur plus de 20 niveaux d'étrangeté. Les niveaux ont des thèmes variés et hilarants, comme les champignons, la rue, le dinosaure-cowboy, la science-fiction, le centre commercial et les eaux usées (ne tombez pas dans la substance marron).

Mesurez le succès de vos performances en accumulant des scores élevés. Construisez et maintenez votre multiplicateur pour obtenir des scores encore plus élevés. Enfilez votre pantalon de grand garçon et mettez de l'énergie dans votre numéro.

Affrontez une foule de boss gonflés à bloc. Renversez une tour avec vos biceps gonflés. Mettez à terre un titan de la poubelle avec une épée. Faites de la viande hachée d'un roi des champignons au ventre rebondi.





Toad a pris des produits dopants. Il ne semble pas être content.

Un grand n'importe quoi à surveiller pour l'année 2023 !