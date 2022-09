Un nouveau clou dans le cercueil de la Wii U et de la 3DS

Nous l'avions déjà évoqué dans le passé, mais nous nous approchons désormais d'une nouvelle extinction de fonctionnalités de la Wii U et de la 3DS.







À partir du 25 octobre 2022, il ne sera plus possible de lier un compte Facebook ou Twitter à un compte Nintendo.

Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer à ceux qui utilisaient un compte Facebook ou Twitter pour se connecter à leur compte Nintendo.

Fin du partage des captures d'écrans également !

À partir du 25 octobre 2022, vous ne pourrez plus vous connecter à votre compte Nintendo en connectant Facebook ou Twitter sur votre 3DS ou Wii U, ni partager des captures d'écran à l'aide de la fonction Image Share de la 3DS et Wii U sur ces deux plateformes de médias sociaux.

À compter du 25 octobre 2022, il ne sera plus possible d'utiliser les services Partage d'image Nintendo 3DS et Partage d'image Wii U pour publier des images sur Facebook et Twitter. Il ne sera plus possible de partager des images à partir des consoles Nintendo 3DS ou des consoles Wii U.Les images et les commentaires déjà publiés sur Facebook et Twitter resteront disponibles même après l'interruption du service.Il est possible que l'interruption du service soit ajournée pour des raisons techniques. Merci d'avoir utilisé le service de Partage d'images.



La 3DS est morte ! La Wii U est morte ! Vive la Switch ! Vous avez encore jusqu'au mois de mars 2023 pour profiter des dernières fonctionnalités de votre console avant de devoir vous contenter définitivement de tous les jeux que vous aurez pu acquérir jusqu'à cette date, sans possibilité d'en rajouter par le biais d'un eShop.

- Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'utiliser un compte Facebook ou Twitter pour se connecter à un compte Nintendo, ou pour créer un nouveau compte Nintendo en utilisant un compte Facebook ou Twitter.- Vous pourrez toujours vous connecter ou créer un nouveau compte Nintendo avec votre compte Google ou Apple.- Il ne sera également plus possible de participer aux missions My Nintendo qui impliquent de lier votre compte Nintendo à un compte Facebook ou Twitter pour gagner des My Nintendo Points.- La date d'arrêt peut être repoussée en raison de problèmes de système.