Splatoon 3 : un QR gratuit, le premier festival ce week-end et comment récupérer ses bonus Splatoon 3 si on possède Splatoon 2

Un petit cadeau de la part de Nintendo toujours agréable pour profiter un peu plus de son Splatoon 3. On redonne la manip pour récupérer ses bonus si on possède déjà splatoon 2 et 3 sur la même console et sur un même compte. On prépare ses armes pour ce week-end.