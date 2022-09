Mario Kart Tour les changements !

Mario Kart Tour se prépare à recevoir sa nouvelle saison qui se déroulera jusqu'au 5 octobre. La Team Mario a gagné son affrontement contre la Team Luigi, mais cela s'est joué à peu, 51 contre 49.







Mais en attendant, divers petits changements ont été intégrés et seront activés après une dernière mise à jour de maintenance le mercredi 8 octobre de 8h00 à 9h30. Attention donc car si vous commencez une course juste avant et qu'elle n'est pas terminée lors du lancement de la maintenance, vous ne recevrez pas vos points, ni grandes étoiles ni pièces théoriquement gagnées, donc ce sera une partie pour rien.





Mario Kart Tour - Mii Racing Suits Wave 14 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que nous avions eu jusqu'à présent la 14e vague de tenue Mii (toujours nécessitant de dépenser 70 rubis pour obtenir un costume), la vague 15 pointe le bout de son nez ainsi que l'indication d'une tournée anniversaire, la troisième plus exactement.



Mario Kart Tour - Mii Racing Suits Wave 15 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



3rd Anniversary Tour Extended Trailer- Mario Kart Tour 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Premier changement : le nombre de rubis disponibles à l'achat : avant c'était un pack de 135 rubis (105 + 30 en bonus), désormais ce sera 150 rubis (110 + 40 en bonus).





Mais il faudra déjà noter dans vos tablettes une première indisponibilité du jeu le lundi 26 septembre 2022 de 3h du matin à 6h du matin, cela ne touchera que les plus noctambules d'entre nous.





Notez que pour pouvoir jouer ce matin, il va falloir procéder à un petit téléchargement de 192 Mo, pensez-y si vous êtes en déplacement.







Mario Kart Tour se détache également de Twitter et de Facebook

A compter du 25 octobre 2022 9h, il ne sera plus possible d'utiliser un compte Facebook ou Twitter pour créer un nouveau compte Nintendo, il faudra passer par Google ou Apple. Ce sera la fin des missions permettant de gagner des points sur My Nintendo en associant votre compte Facebook ou Twitter à son compte Nintendo. Un détail qui ne manque pas de sel quand on sait que l'ensemble de la communication du site Mario Kart Tour passe par Facebook.







Si Nintendo n'a pas commenté les raisons précises de ce changement, on note depuis de nombreux mois l'érosion de Twitter et de Facebook auprès des plus jeunes, et l'explosion de TikTok et Snapchat. Il ne serait pas étonnant que dans un futur proche, la communication autour des jeux mobiles (ou même plus largement la communication de Nintendo) soit repensée en tenant compte de ce nouvel état. Facebook paie cash ses errements médiatiques concernant des problèmes de censure et la trop grand place de la publicité.







Concernant Facebook, les adolescents étaient 75% à l'utiliser en 2015, ils ne sont plus que 33% aujourd'hui selon une étude du Pew Research Center datée d'août 2022. Twitter n'est utilisé que par 23% d'entre eux contre 33% il y a sept ans, seuls les adultes restent fidèles notamment aux États-Unis où ils sont encore 69% à l'utiliser. 59% des jeunes consultent régulièrement Snapchat, 16% ne sont que sur TikTok (67% l'utilisent parfois, 86% y jettent un coup d'oeil une fois par jour). Mais le grand gagnant reste YouTube plébiscité par 95% des adolescents.