Un témoignage amusant d'un SAV recevant une Wii U apparemment défectueuse

Les vendeurs de magasins vous le disent parfois, certains consommateurs ne connaissent pas toujours bien les caractéristiques de leur console ou poussent parfois un peu trop loin dans leur retranchement leur périphérique dans une utilisation loin d'être prévue ainsi. Si l'on comprend bien que des personnes voulant juste faire un cadeau pour un enfant ne connaissent pas toujours la différence entre une Wii, une Wii U (logique il y a juste un U ce qui a conduit de nombreuses personnes à croire que c'était une simple extension de la Wii, les jeux étant de toute façon compatibles de la Wii vers la Wii U mais pas l'inverse) et une Switch, on voit parfois de drôles de pannes au niveau du SAV.





Nous sommes aux États-Unis et l'équipe de Brooklyn Games & Arcade, un enseigne spécialisée dans la revente /achat de matériel de jeu, reçoit une Wii U ne semblant plus fonctionner. La partie où l'on glissait le CD de jeu refusait de recevoir le moindre CD et la console était donc bloquée. Seule solution, ouvrir le boitier pour comprendre ce qui clochait et voir ce qui pouvait être réparée pour éventuellement pouvoir remettre en vente la console.





Ils ne s'attendaient pas à trouver plusieurs cartouches de jeux Switch coincées dans le lecteur de la Wii U. Il faut croire que l'enfant de l'ancien propriétaire de cette console n'avait pas compris que la Wii U et la Switch n'étaient pas du tout les mêmes consoles, et que si certains jeux étaient communs, il fallait jouer avec la version spécifique à la console. En effet, ils ont trouvé une cartouche de Donkey Kong Tropical Freeze Switch (jeu existant également sur Wii U), un Mario Party Superstars (il existe également des versions sur Wii U), un Wolfenstein II The New Colossus et un autre titre non communiqué....soit en tout quatre cartouche qui avaient complètement bloqué le mécanisme de la console.







La bonne nouvelle, c'est que les cartouches ont pu être récupérées sans dommage et sont donc toujours fonctionnelles, et que la Wii U, une fois débarrassée de ces cartouches Switch a redémarré sans problème, les techniciens ayant testé quelques CD Wii U qu'ils avaient sous la main. On ne sait pas si la boutique a recontacté ensuite l'ancien propriétaire pour lui restituer les cartouches Switch.





Ici c'est une erreur d'un enfant qui au lieu de s'arrêter après l'introduction d'un unique jeu a tout simplement bourré la console de plusieurs cartouches. Mais combien d'erreurs similaires arrivent parfois jusqu'au SAV de Nintendo ?





Quels sont les problèmes souvent rencontrés par le SAV de Nintendo ?

La Wii et la Wii U ont connu quelques défaillances de leur lecteur DVD sur certains modèles (en particulier une variété de Wii concernant la gestion de la double couche). Mais ce sont surtout les DS et 3DS qui rencontrent des problèmes de charnière, à force de les ouvrir et fermer, pas toujours avec délicatesse dans les mains des plus jeunes.







Nintendo reste cependant très discret sur le volume des réparations effectuées au sein de son SAV. Avec le Joy-con drift des manettes de la Switch, ce fut un problème plus important et qui est désormais correctement pris en charge en France. Mais pour le reste, nous avons peu de retour.





Concernant la Switch, il y a essentiellement des problèmes au niveau de la prise permettant de basculer du mode portable au mode télévision. Des manipulations un peu rapide d'utilisateurs qui forcent en glissant leur Switch dans leur station d'accueil ou l'utilisation de stations réduites qui restent très fragiles.



Mais se tromper de cartouche de jeu est un grand classique. Mettre une cartouche 3DS dans une DS ou même une GBA, en forçant les connecteurs, est régulièrement listée. Soyez donc attentif, surtout si vous avez plusieurs consoles à la maison et de jeunes enfants, à toujours être présents près d'eux lors de l'utilisation de vos périphériques, pour éviter ce type de déconvenues qui imposera un passage au SAV si la console est encore sous garantie ( n'oubliez pas que ouvrir par vous-même la console annule la garantie même si on trouve auprès des détaillants tout le matériel pour ouvrir et réparer sa console).