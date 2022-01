Le producteur de Metroid Dread parle de difficulté

Au cours du développement, nous nous sommes habitués à la difficulté du jeu et il est devenu moins aisé d’appréhender à quel point il semblerait compliqué à un nouveau joueur. L’équilibrage est un procédé complexe, quel que soit le jeu, mais chez Nintendo comme chez Mercury Steam nous souhaitions que les phases d’action soient fluides. Les E.M.M.I. ne ressemblaient à rien de ce que nous avions pu faire jusqu’ici mais nous avons eu un nombre important de testeurs aussi sommes-nous parvenus à déterminer le bon équilibre pour un jeu d’action. Nous avons apporté une attention particulière à ce que chaque game over permette au joueur de savoir quelle stratégie tester lors du run suivant.

Le cinquième volet de Metroid, deuxième opus réalisé par les Madrilènes de Mercury Steam, a introduit les E.M.M.I.. Ces sentinelles robotiques font partie des ennemis les plus redoutables du bestiaire de la saga et croiser la route de l’une d’entre-elles a de fortes chances d'être fatal à Samus Aran.Metroid Dread, sorti en octobre dernier, est devenu le plus gros succès de vente de la licence et a dû surprendre certains nouveaux joueurs, peu habitués aux exigences de la série. Dans une interview accordée au mensuel japonais Famitsu, Yoshio Sakamoto, le producteur du jeu, est d'ailleurs revenu sur la façon dont ses équipes ont affiné la difficulté dans Metroid Dread Plus aucune raison d'avoir honte d'un game over, ils font partie de la courbe de progression et c'est là tout le sel du meilleur metroidvania de 2021 Source : Famitsu via nintendoeverything