Des correctifs pour Pokémon Unite dans sa dernière mise à jour

Attention Trainers! #PokemonUNITE has received the following adjustments:



- Lucario: Close Combat - No longer triggers multiple healing effects when hitting multiple Pokémon

- Garchomp: Dig - Status increases have been reduced

- Decidueye - Fixed bugs pic.twitter.com/YzVNAD8NlQ — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) January 26, 2022

Sorti au début de l'été 2021, Pokémon Unite suit son chemin sur Switch et mobile. Le MOBA Pokémon a su trouver son public et du contenu est régulièrement ajouté pour fêter différents évènements.Aujourd'hui, le jeu a reçu une petite mise à jour qui apporte son lot de correctifs sur quelques personnages du jeu : Lucario, Carchacrok et Archéduc.Certains subissent des ajustements tandis que des bugs sont corrigés sur d'autres.Pokémon Unite est disponible gratuitement sur appareils iOS, Android et Nintendo Switch.