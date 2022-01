Le mariage entre Nvidia et ARM n'aura finalement pas lieu

Chaque semaine nous réserve décidément son lot de surprises : bien avant le rachat à 69 milliards de dollars d'Activision-Blizzard par Microsoft , on avait appris en septembre 2020 que Nvivia s'offrait ARM pour 40 milliards de dollars Depuis, il faut bien admettre qu'on était passé à autre chose, et qu'on pensait l'affaire conclue. Eh bien en fait, pas du tout : Nvidia aurait informé ses partenaires que l'acquisition n'irait pas à son terme. De son côté, ARM pourrait tout simplement être introduit en bourse, Softbank préparant une IPO d'ARM.Lors de l'annonce de la procédure d'achat par Nvidia, plus d'un s'était étonné, arguant que les organismes étatiques de régulation aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord n'allaient sans doute pas voir d'un très bon oeil une telle opération, concentrant dans les mains de bien peu de gens un savoir-faire indispensable pour le bien de l'humanité (mais si, voyons !).Quelques heures avant la nouvelle, l'Union européenne avait annoncé vouloir rendre sa décision concernant le projet le 25 mai, tandis qu'outre-Atlantique, le responsable de la section antitrust du Ministère américain de la Justice a déclaré vouloir bloquer les fusions posant des problèmes de compétitivité.Est-ce la perspective de se voir bloqué par de hautes instances qui a ainsi freiné Nvidia dans son acquisition ? Les financiers de Nvidia ont-ils été affolés par les secrets d'ARM ? On ne le saura sans doute jamais, toujours est-il que cette information, révélée par Reuteurs, met fin à un suspense de près de 18 mois.A l'annonce de cette nouvelle, l'action Nvidia, dans un contexte morose, a encore perdu 4,8%.Source : Reuters