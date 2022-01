Two Point Campus arrive le 17 mai sur Switch

Two Point Campus | PRE-ORDER AVAILABLE NOW! 27/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Two Point Hospital ayant été un joli succès, SEGA et Two Point Studios ont décidé de doubler la mise avec une nouvelle simulation mais cette fois-ci dans les campus américains.Aujourd'hui, une nouvelle vidéo nous annonce la date de sortie définitive du jeu qui avait été repoussé en fin d'année dernière.Ce sera le 17 mai très exactement que sortira Two Point Campus sur PC et consoles. Voici la vidéo en question :Au programme du jeu : du fun au sein d'un campus pas comme les autres où la vie étudiante prend la forme d'une aventure pleine de relations extravagantes. Sans oublier des cours pas comme les autres et un tas d'activités extrascolaires.Les précommandes ne sont pas encore disponibles sur Switch mais SEGA déclare dans le communiqué que ce sera le cas bientôt.Rendez-vous le 17 mai 2022 pour la rentrée universitaire avec Two Point Campus, sur Nintendo Switch.