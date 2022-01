Unboxing : Légendes Pokémon Arceus

28/01/2022 Légendes Pokémon Arceus

Focus sur les boitiers

Légendes Pokémon Arceus est enfin sorti aujourd'hui, chacun peut désormais se forger son propre avis sur cette nouvelle évolution de la franchise adulée par de nombreux fans de Nintendo. Les graphismes sont ils à la hauteurs, le gameplay évolue-t-il suffisamment ? Nous allons enfin tous pouvoir le découvrir.Mais en attendant de pouvoir avancer dans le jeu, découvrons ensemble la boite du jeu, sa cartouche ainsi que le steelbook de précommande offert par la Fnac.Le boitier principal ainsi que le steelbook ont bénéficié d'un soin particulier, les images d'illustration externes et internes sont magnifiques. Une petite publicité pour les remake de Pokémon Diamant et Perle a été glissée dans la boite.Enfin, la cartouche, elle, est plus sobre, mettant en avant le titre du jeu, le fond représente un ciel nuageux.Et vous, avez vous craqué pour le jeu ? Si non, quelles sont les raisons qui vous font hésiter ?