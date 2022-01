Kao Le Kangourou, annoncé sur Switch

Kao the Kangaroo (2022) - Official Announcement Trailer 27/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kao, peut-être que ce prénom ne dit rien à la plupart d’entre vous. Cette franchise que l’on doit aux Polonais de Tate Multimedia a fait son apparition en 2000 sur Dreamcast et PC, on y incarnait un marsupial équipé de gants de boxe, bien décidé à aller castagner le chasseur qui a capturé sa famille.Vu pour la dernière fois en 2005 avec Kao 3: le mystère du volcan, le voilà de retour dans un nouvel épisode sobrement appelé “Kao le kangourou”. C’est en effet sur le compte Twitter officiel du jeu que nous découvrons le trailer.Une fois n’est pas coutume, Kao va devoir aller délivrer sa petite sœur disparue, Kaia, et trouver les réponses sur les mystères qui entourent la disparition de son père, lui aussi, disparu depuis longtemps.Sur le site officiel, voilà ce que le jeu promet:- Une lettre d’amour aux jeux de plateforme 3D, remplie d’action, de combats cool et plus encore !- Des mondes diversifiés, beaux et lumineux remplis de secrets qui n’attendent qu'à être explorés.- Des personnages mémorables.- Une histoire épique.- Des combats de boss uniques avec leur propre style et des attaques qui mettront à l’épreuve les capacités de Kao.- Un jeu fun et accessible pour tous.Une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de plateforme 3D, qui peuvent attendre le retour de Kao pour cet été.