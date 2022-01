Légendes Pokémon : Arceus désormais disponible sur Nintendo Switch

Légendes Pokémon : Arceus - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) 28/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a même pas un an, Légendes Pokémon : Arceus est dès à présent disponible sur Nintendo Switch.Jeu phare de la console pour ce début d'année, Légendes Pokémon : Arceus s'inscrit dans la lignée des jeux officiels de la saga Pokémon avec un nouveau genre de gameplay, plus ouvert et libre que les jeux précédents.Pour fêter cette sortie, une vidéo de lancement a été diffusée :La vidéo ne dévoile évidemment pas grand chose du jeu qu'on ne savait pas déjà mais elle permet de donner un aperçu des aventures qui vous attendent dans Légendes Pokémon : Arceus.Sachez que, même si le jeu est désormais disponible, vous allez encore entendre parler du jeu pendant un petit moment puisque nous avons prévu, à Puissance Nintendo, de vous accompagner dans votre aventure avec quelques guides et conseils pour profiter au mieux du jeu ! Rendez-vous très vite pour les premiers contenus dédiés !Légendes Pokémon : Arceus est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.