Test de Kao le Kangourou, une belle aventure dans la poche.

Vivant sur une île paradisiaque avec sa mère, Kao est un jeune kangourou fougueux en quête d'aventure. Un soir, alors qu'il dort, il rêve de sa sœur, Kaia, disparue depuis quelques temps. Le rêve mène notre héros à un coffre contenant des gants de boxe magiques. Gants appartenant à son père, lui aussi disparu des années auparavant (décidément). Maintenant armé, le but du jeu est de retrouver la sœur et le père de Kao en explorant les îles alentours.Notre aventure débute sur l'île Hoopalloo, qui représente le hub central de la première zone. Très vite, le jeu nous demande d’explorer les mondes attenants. Mais avant ça, il nous faut récolter quelques runes : pierres magiques qui permettent d'ouvrir les portails pour accéder aux niveaux.Pour ce qui est des mouvements, notre personnage court, double saute, frappe, roule et, à l'instar d’un certain plombier fait une attaque rodéo (une charge au sol). De plus, une petite jauge se charge à chaque coup et une fois pleine, il suffit d’appuyer sur X pour balancer le coup fatal: une attaque surpuissante qui balaye les ennemis alentours. Tous ces mouvements sont débloqués dès le début du jeu. La prise en main est excellente et on sent une véritable satisfaction au fur et à mesure que l’on progresse.Revenons-en aux niveaux. L’accès est débloquable avec les runes que nous trouvons disséminées un peu partout. Une fois à l’intérieur, nous devons récolter les lettres K-A-O, à la manière d'un Donkey Kong Country, où il faut trouver les lettres K-O-N-G. Parmi les collectibles, les diamants et les pièces d’or sont utilisés pour débloquer des cosmétiques afin de personnaliser Kao. Les runes servent à débloquer la suite de l’aventure et les parchemins servent à remplir notre Kaopédia : encyclopédie qui recense personnages, trésors et mouvements.Chaque niveau possède aussi un ou plusieurs puits éternels. Ces stages bonus sont cachés dans le niveau et permettent de collecter pièces et diamants avec un challenge un peu plus poussé. Même si Kao possède tous les coups dès le début du jeu, les gants eux, gagnent en puissance. En effet, nous débloquons les gants de feu qui permettent par exemple de brûler des toiles d’araignées qui bloquent le passage. Plus tard, c'est des gants de glace pour éteindre des feux, etc... Enfin, il est possible de trouver des vies bonus et quart de cœur qui améliorent la barre de santé une fois complète.La difficulté est bien dosée, elle va crescendo. Si elle semble anecdotique dans les premiers niveaux, on est vite confronté à des moments plus complexes. Que ce soit face à l’agressivité des adversaires ou bien des objets à collecter mieux cachés dans les niveaux.Le bestiaire est sympathique, par exemple le puard : grosse mouche au regard vide qu’il faudra atteindre avec un coup sauté. Des singes chapardeurs bien plus agiles et des grenouilles agressives qui nous frappent avec la langue. Leurs animations sont bonnes et on se surprend à s’arrêter pour les regarder interagir avec le décor. Évidemment, comme tout bon jeu qui se respecte, nous avons le droit à des boss de fin de niveaux qui possèdent leur propres coups. Déroutant dans un premier temps, ils deviennent vite inoffensifs une fois leurs mouvements et patterns appris. À nous de les analyser pour contrer au mieux la menace et débloquer l’accès à la suite de l’aventure.Kao le Kangourou est un joli jeu, chatoyant et très coloré dans sa direction artistique. Son univers colle parfaitement avec l’ADN Nintendo et c’est donc tout naturellement qu’il devrait se faire une jolie place sur Switch. Le seul petit bémol vient de ses textures et de son côté un peu baveux en mode portable. Rassurez-vous, rien de dramatique, mais nous devons le souligner. De plus, Kao voit son look complètement retravaillé. Dans ses premiers épisode, le kangourou était jaune avec une paire de gants de boxe rouges et des yeux globuleux inexpressifs. Il arbore désormais une houppette, un pantalon et un regard malicieux. Nous avons trouvé cette nouvelle itération très réussie !Les accessoires à débloquer offrent un côté customisation appréciable, que ce soit une paire de lunettes et chemise hawaïenne sur l'île Hoopalloo, un bonnet et un pull en montagne, ou encore un chapeau et chemise d'explorateur façon Indiana Jones dans la jungle. Le jeu nous offre même un clin d'œil appréciable en proposant de débloquer le skin de Kao tel qu'il était dans les années 2000 (avec le même regard).Autre détail qui a son importance, les PNJ sont bien écrits et leurs dialogues ont tendance à nous faire sourire. Que ce soit Marlène, la mère de Kao, Gadget un pélican bricoleur ou encore Walt un Koala maître des arts martiaux, chacun a sa propre personnalité et c'est toujours un plaisir de voir ce qu'ils ont à nous dire. Le jeu cache quelques références à la pop culture dans ses textes notamment. D’ailleurs, saurez-vous trouver celle qui se trouve dans l'image suivante ?Côté son, les dialogues sont doublés en anglais dans les cinématiques uniquement, là où les personnages se contentent juste de faire un bruit reconnaissable dans les dialogues. De plus, le jeu est parfaitement traduit en français. Les musiques quant à elles servent parfaitement l’univers avec des sons aux teintes de marimba pour les musiques des îles et des teintes plus dramatiques dans les niveaux volcaniques ou face aux boss.