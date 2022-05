Le monde se prépare pour l'arrivée de Nintendo Switch Sports

Gare à vos Joy-Cons avec Nintendo Switch sports

Un patch Nintendo Switch Sports pour le Day One

50 questions sur Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports: 50+ of YOUR Questions Answered! 28/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Switch sports sera-t-il le phénomène que fut Wii Sports en 2006 à l'arrivée de la Wii dans nos foyers ? On imagine que chez Nintendo, on aimerait y croire. Nous, on a commencé à juger lors de notre preview du jeu à relire ici, et on se fera un avis tranché dans les jours à venir à l'occasion du test.Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est toutes les petites infos autour de la sortie du jeu. Prêt pour votre dose de Nintendo Switch sports à quelques heures de la sortie du jeu dans le commerce... A vos marques...Quand on se rappelle de Wii Sports, on pense aux Wiimotes qui volent et aux chocs dans les écrans LCD d'alors. Aujourd'hui, avec la multiplication des écrans OLED dans nos foyers, les rappels quant à l'utilisation fortement recommandée des dragonnes des Joy-Cons sont d'autant plus justifiés... et nécessaires !Nintendo rappelle d'ailleurs que non seulement faut-il faire attention aux objets environnements, mais il faut aussi faire attention aux gens qui nous entourent. On imagine bien les enfants qui s'assomment les uns les autres par inadvertance, ou pire les parents qui assomment leur progéniture en croyant lancer une boule de bowling.On vous relaie donc ces recommandations de Nintendo sur les réseaux sociaux :- Eloignez-vous des autres joueurs en cours de partie- Serrez les dragonnes pour éviter aux Joy-Cons de voler à travers la pièceA l'approche de la sortie de Nintendo Switch Sports, Nintendo a diffusé le tout premier patch du jeu.Cette mise à jour nous permet de bénéficier des fonctionnalités suivantes :- Jouer en ligne avec des joueurs du monde entier- Jouer en ligne avec ses amis- Et les traditionnelles améliorations de l'expérience du joueurOn termine avec une petite vidéo, en anglais, qui propose de répondre aux 50 questions que vous vous posiez (ou pas !) sur Nintendo Switch sports :Nintendo Switch Sports débarque ce vendredi sur Switch. Le jeu est disponible dans le commerce en raison de la présence d'une sangle pour fixer un Joy-Con à votre jambe de façon à pouvoir jouer au football. N'hésitez pas à partager votre avis sur le jeu dès vendredi sur notre fiche Jeu, et bien sûr sur notre Discord Sources : NintendoLife