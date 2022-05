Un abonnement à venir dans Pokémon Unite

Pokémon Unite, qui vient de dépasser les 70 millions de téléchargements , va bientôt proposer un service d'abonnement pour les joueurs les plus motivés.Les premiers détails ont été dévoilés aujourd'hui par les développeurs du jeu, TiMi Studio. Proposé au prix de 1150 yens par mois (environ 9 euros), l'abonnement Pokémon Unite donnera évidemment accès à divers bonus plus ou moins exclusifs.Dans ces bonus : un Holo-costume inédit, deux licences gratuites d'essai, deux licences d'essai d'Holo-costume, de nouvelles bulles de communication, 10% de réduction sur la boutique de vêtements de dresseurs, 40 gemmes gratuites chaque jour. Pour finir, un vêtement collector aux couleurs du Pokémon mythique Hoopa.A vous de juger si cet abonnement est intéressant ou non. Les détails sur la sortie internationale de cet abonnement devraient être communiqués prochainement par The Pokémon Company.Source : Serebii